Качество спутниковых снимков не дает возможности точно установить тип пораженной техники.

В ночь на 10 июня в оккупированном Крыму прогремели взрывы. Украинские бойцы уничтожили военный объект под Джанкоем.

Об этом сообщает проект "Схемы". На спутниковых снимках Planet Labs можно увидеть последствия масштабного пожара возле железной дороги в Джанкое. Отмечается, что утром 10 июня в Генштабе ВСУ заявили о поражении ракетного дивизиона С-400 в оккупированном городе. Отмечалось, что ни одну из выпущенных ракет "высокоэффективная" ПВО россиян не перехватила.

"Сейчас качество спутниковых снимков не позволяет точно установить тип пораженной техники. Впрочем, видно, что объект появился здесь в мае 2024 года, а впоследствии неподалеку также построили и фортификационные сооружения", – говорится в сообщении "Схем".

Военный эксперт Анатолий Храпчинский говорит, что там могла находиться вражеская радиолокационная система "Подлет". Она используется в комплексе с С-300 и С-400.

В то же время военный эксперт Михаил Жирохов отмечает, что разворачивать там РЛС не было смысла. Поэтому удар мог быть нанесен по другому объекту военного назначения.

Удары по Крыму

В ночь на 10 июня украинские защитники нанесли удары по временно оккупированному Крыму. Был поражен зенитно-ракетный комплекс С-400 в районе Джанкоя, а также два дивизиона С-300 возле Черноморского и Евпатории.

Военный эксперт Владислав Селезнев назвал эти удары масштабной операцией Сил обороны. По его словам, ракетные войска "с помощью ракет ATACMS превратили в груду металлолома российские ЗРК С-400 и С-300, а также системы РЛС".

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