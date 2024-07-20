ВСУ должны быть готовы, в частности, развивать технологии, отметил боец.

Российские военные постоянно учатся, и сейчас они гораздо сильнее, чем были год назад и в начале широкой войны, рассказал командир подразделения "Терра" Третьей отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр) Николай Волохов в эфире телемарафона.

По его словам, среди тех, кого берут в плен "очень разные люди", начиная от реально неподготовленных, которые не знают что делать, и заканчивая серьезными бойцами.

"Ситуация выглядит так, что есть подготовленные, есть спецназ, есть спецподразделения на линии фронта. Поэтому, сказать что что-то равномерно, трудно. Единственная тенденция, которая просматривается, что они учатся. Мы развиваемся и они развиваются. Они учатся противодействовать нашим тактикам и, конечно, они сейчас гораздо сильнее",- сказал Волохов. Видео дня

Он добавил, что украинские силы должны быть готовы, в частности, "подтягивать" технологии, связанные с беспилотниками:

"И я думаю, что именно применение беспилотников, которые защищают жизни наших бойцов и забирают жизни оккупантов, где-то там кроется ключ к победе в этой войне".

Потери России в Украине

Напомним, как сообщал УНИАН, общие боевые потери России в Украине предварительно составляют 565 610 человек личного состава. За минувшие сутки, 19 июля, Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 990 российских оккупантов.

Так Россия потеряла: танков - 8257, боевых бронированных машин - 15917, артиллерийских систем - 15542, РСЗО - 1121, средств ПВО - 895, самолетов - 362, вертолетов - 326.

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