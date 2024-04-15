В частности, повторные удары могут происходить, когда на местах уже работают спасательные службы.

Российские захватчики увеличили интенсивность повторных обстрелов по объектам, когда там уже работают подразделения спасателей. Об этом пресс-офицер ГСЧС Александр Хорунжий сказал в эфире телемарафона.

По его словам, российские оккупанты наносят повторные удары практически с самого начала войны. "Единственное, что в последнее время их интенсивность намного увеличилась", - сказал Хорунжий.

Он отметил, что по поручению министра подготовили изменения в правила действий спасателей во время тушения пожаров. Особенно в населенных пунктах и на территориях, попадающих под обстрелы.

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Кроме того, решено обеспечить спасателей индивидуальными средствами бронезащиты - бронежилетами и бронешлемами соответствующих классов и медицинским аптечками. Кроме того, уточнен порядок мониторинга ситуации с безопасностью и осуществлены другие мероприятия.

"Все начинается с разведки, когда спасатели получают информацию, и соответственно, во время следования на место чрезвычайной ситуации они уточняют данные, какая помощь нужна, сразу анализируется сколько сил и средств нужно для ликвидации и локализации и проведения определенных спасательных работ", - сказал он.

Как рассказал Хорунжий, с начала полномасштабного вторжения в результате обстрелов во время выполнения задач погиб 91 сотрудник ГСЧС и еще 351 получил ранения. В их число также входят пиротехнические подразделения.

Вместе с тем, он сообщил, что в последнее время часто оккупанты обстреливают пожарно-спасательные подразделения. В частности, в Сумской, Харьковской, Донецкой областях. Эти случаи фиксируются.

Отдельно пресс-офицер добавил, что сейчас в данный момент дежурят 7 тыс 200 спасателей. Их численность может быть увеличена до 16 тысяч.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 4 апреля россияне атаковали Харьков ударными беспилотниками, после чего нанесли новый удар. Погибли трое спасателей, которые приехали ликвидировать последствия российской атаки на жилые дома.

Днем 5 апреля россияне нанесли повторный удар по Запорожью, в результате чего ранения получили в частности журналисты. Аналогичные действия россиян фиксировались и во многих других местах. В ООН назвали это нарушением гуманитарного права.

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