Российская Федерация продолжает манипулировать на теме обломков беспилотников Bayraktar, чтобы сорвать очередную поставку в Украину.
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.
Страна-агрессор заранее готовила манипуляции по использованию обломков сбитых "Байрактаров" ВСУ, собранных в районах ведения боевых действий на территории Украины и доставленных в приграничные области РФ.
Через несколько дней после этого в СМИ РФ начали появляться сообщения о том, что "Байрактары" были сбиты:
- 25.04.22 в Курской области;
- 27.04.22 в Курской области;
- 27.04.22 в Белгородской области.
"А уже сегодня пропагандисты РФ начали тиражировать тезис, что "несмотря на риторику турецкого президента о мире в Украине, его действия расходятся со словами, поскольку почти ежедневно появляются новые фото сбитых над РФ "Байрактарів" ВСУ, которые поставляет Турция", - отмечают в Центре.
В СНБО такую риторику кремлевских пропагандистов называют попыткой сорвать поставки в Украину "Байрактаров", которые прекрасно себя показали в борьбе с российскими захватчиками.
Напомним, по информации российских СМИ, президент РФ Путин готовит "референдум" на Донбассе, но оттягивает из-за провалов на фронте.