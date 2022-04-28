Для этого кремлевская пропаганда активно раскручивает в публичном пространстве тему обломков беспилотников якобы на территории РФ.

Российская Федерация продолжает манипулировать на теме обломков беспилотников Bayraktar, чтобы сорвать очередную поставку в Украину.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

Страна-агрессор заранее готовила манипуляции по использованию обломков сбитых "Байрактаров" ВСУ, собранных в районах ведения боевых действий на территории Украины и доставленных в приграничные области РФ.

Через несколько дней после этого в СМИ РФ начали появляться сообщения о том, что "Байрактары" были сбиты:

25.04.22 в Курской области;

27.04.22 в Курской области;

27.04.22 в Белгородской области.

"А уже сегодня пропагандисты РФ начали тиражировать тезис, что "несмотря на риторику турецкого президента о мире в Украине, его действия расходятся со словами, поскольку почти ежедневно появляются новые фото сбитых над РФ "Байрактарів" ВСУ, которые поставляет Турция", - отмечают в Центре.

В СНБО такую риторику кремлевских пропагандистов называют попыткой сорвать поставки в Украину "Байрактаров", которые прекрасно себя показали в борьбе с российскими захватчиками.

Напомним, по информации российских СМИ, президент РФ Путин готовит "референдум" на Донбассе, но оттягивает из-за провалов на фронте.

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