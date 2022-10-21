Также россияне осуществили более 30 обстрелов из РСЗО.

Российские оккупанты за прошедшие сутки нанесли по Украине три ракетных и 24 авиаудара.

Об этом Генеральный штаб ВСУ сообщает в оперативной ситуации относительно российского вторжения по состоянию на сегодняшнее утро.

"За прошедшие сутки противник нанес 3 ракетных и 24 авиационных удара, осуществил более 30 обстрелов из РСЗО", - сказано в сообщении. Видео дня

Вражеским ударам подверглись районы более 15 населенных пунктов. Среди них – Николаев; Новая Каменка и Малая Сейдеминуха Херсонской области и Гатище в Харьковской области.

"Для своих преступлений захватчики использовали крылатые и зенитные управляемые ракеты. Кроме того, враг запустил более 20 беспилотных летательных аппаратов иранского производства Shahed-136", - говорится в сообщении.

В частности, на Южнобугском направлении огневому поражению подверглись до 20 населенных пунктов вдоль линии соприкосновения.

Новые потери России на войне в Украине

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба ВСУ, 20 октября украинская авиация нанесла 5 ударов по позициям врага. Подтверждено поражение 3 опорных пунктов и районов сосредоточения вооружения и военной техники и 2 позиций зенитных ракетных комплексов противника.

Воины ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили 4 пункта управления, 7 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов, средство ПВО, мост и понтонную переправу противника.

Также вчера подразделения ПВО сбили 15 вражеских БпЛА.