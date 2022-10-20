Авиация Украины поразила 2 районы сосредоточения вооружения и военной техники, а артиллерия Украины также поразила два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и два склада боеприпасов противника.

За текущие сутки сбиты 15 иранских дронов-камикадзе, которые российские оккупационные войска запускали для поражения гражданской инфраструктуры Украины.

Об этом говорится в Оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

"Авиация Сил обороны Украины в течение текущих суток нанесла 6 ударов. Подтверждено поражение 2 районов сосредоточения вооружения и военной техники, 2 опорных пунктов, а также 2 позиций зенитных ракетных комплексов противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили 15 БпЛА Shahed-136", - говорится в сводке.

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Всего за текущие сутки российские оккупанты запустили 20 иранских ударных беспилотников по гражданской инфраструктуре Украины, из которых 15 были успешно сбиты.

Также украинские воины ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, два районы сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и два склада боеприпасов противника.

При этом, в течение текущих суток российские оккупанты нанесли 3 ракетных и 20 авиационных ударов, совершили до 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Ударам противника подверглись до 20 населенных пунктов. В частности, Терны, Бахмут, Угледар и Камышеваха Донецкой области.

Как заявляют в Генштабе, на Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Республика Беларусь и в дальнейшем поддерживает вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины. Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов и применения ударных БпЛА по территории Украины.

Одновременно на других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Сиверском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в пределах населенных пунктов Николаевка и Костобродов Черниговской области. Также враг задействовал БпЛА с боевой нагрузкой.

на Слобожанском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Двухлетнее, Красное и Стрелечье. Зафиксирована и активность БПЛА с боевой нагрузкой.

на Купянском и Лиманском направлениях – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Заречное, Белогоровка, Торское, Тернии и Ямполевка.

на Бахмутском и Авдеевском направлениях противник осуществлял обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Бахмут, Соледар, Зеленополье и Яковлевка.

Вместе с тем, на Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты активных наступательных действий не вели. Нанесли огневого поражения по позициям Сил обороны Украины и гражданской инфраструктуре в районах более 35 населенных пунктов вдоль всей линии соприкосновения.

На Южнобугском направлении огневому поражению подверглись районы более 30 населенных пунктов вдоль линии соприкосновения. Для ведения воздушной разведки враг совершил до 40 вылетов БПЛА различных типов.

Как отметили в Генштабе, противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий Сил обороны Украины на отдельных направлениях, вместе с тем, не оставляет попыток вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

"Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии соприкосновения, осуществляет инженерное оборудование оборонительных позиций и рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку. Нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и помещениях гражданского населения", - говорится в сводке.

Война в Украине: последние новости

В результате полномасштабного вторжения, осуществленного 24 февраля, Россия захватила части Запорожской и Херсонской областей. РФ уже провела на оккупированных территориях свои псевдореферендумы и назвала украинские земли "своими".

Украинская армия с конца августа проводит контрнаступление на разных направлениях. На Херсонском направлении по состоянию на 9 октября от противников освобождено более 1 170 квадратных километров.

19 числа стало известно, что Владимир Путин на оккупированных Россией территориях Украины ввел "военное положение".

20 октября американский Институт изучения войны (ISW) сообщил, что российские власти планирует сдать украинской стороне значительные территории Херсонской области.

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