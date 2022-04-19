Оккупанты заявили, что "ужасную провокацию" якобы готовит СБУ.

В Минобороны страны-агрессора заявили, что СБУ готовит "чудовищную провокацию с расстрелом мирных жителей Одесской области".

Об этом сообщает российское оппозиционное издание "Медуза".

Россияне утверждают, что "в ближайшее время" сотрудников одного из подразделений СБУ якобы планируют переодеть в форму российских военнослужащих и "демонстративно расстрелять местных жителей".

В Минобороны РФ также заявляют, что СБУ якобы намерен распространить фотографии и видео этой "провокации" через украинские и западные информационные агентства "для немедленной циничной раскрутки фейков".

Отметим, что на большей части Одесской области нет российских военных. Они присутствуют только на острове Змеиный в Черном море, который территориально принадлежит к этой области.

Как сообщал УНИАН, Россия систематически распространяет фейки об Украине, в том числе и до полномасштабного вторжения в нашу страну. Одним из последних был фейк о "биолабораториях США в Украине".

МИД Украины называло дезинформацией и провокацией заявления РФ о создании биологического оружия в Украине.

Недавно россияне заявили, что США "переносят биолаборатории"из Украины в Монголию.

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