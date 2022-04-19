В Минобороны страны-агрессора заявили, что СБУ готовит "чудовищную провокацию с расстрелом мирных жителей Одесской области".
Об этом сообщает российское оппозиционное издание "Медуза".
Россияне утверждают, что "в ближайшее время" сотрудников одного из подразделений СБУ якобы планируют переодеть в форму российских военнослужащих и "демонстративно расстрелять местных жителей".
В Минобороны РФ также заявляют, что СБУ якобы намерен распространить фотографии и видео этой "провокации" через украинские и западные информационные агентства "для немедленной циничной раскрутки фейков".
Отметим, что на большей части Одесской области нет российских военных. Они присутствуют только на острове Змеиный в Черном море, который территориально принадлежит к этой области.
Как сообщал УНИАН, Россия систематически распространяет фейки об Украине, в том числе и до полномасштабного вторжения в нашу страну. Одним из последних был фейк о "биолабораториях США в Украине".
МИД Украины называло дезинформацией и провокацией заявления РФ о создании биологического оружия в Украине.
Недавно россияне заявили, что США "переносят биолаборатории"из Украины в Монголию.