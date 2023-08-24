Мужчина ехал передать вещи первой необходимости своим знакомым, которые находились в оккупации, россияне расстреляли его авто перекрестным огнем из автоматического оружия, а тело закопали в ближайшем лесном массиве.

Служба безопасности Украины установила личности еще пятерых военных преступников РФ, которые причастны к массовым убийствам гражданского населения Киевской области во время оккупации региона, они являются военнослужащими 98-й воздушно-десантной дивизии ВС РФ.

Как сообщил пресс-центр СБУ, в начале марта 2022 года старший лейтенант Николай Симов приказал своим подчиненным расстрелять легковой автомобиль с мирным жителем Киева, который двигался по трассе вблизи поселка Здвижовка Бучанского района, в результате обстрела 33-летний киевлянин погиб на месте.

В спецслужбе проинформировали, что мужчина ехал передать вещи первой необходимости своим знакомым, которые уже несколько дней находились в оккупации, но до захваченного поселка он так и не добрался: россияне расстреляли его авто перекрестным огнем из автоматического оружия со своих позиций на обочине.

Видео дня

Чтобы скрыть преступление, как отметили в СБУ, российские военные закопали тело в ближайшем лесном массиве.

"По результатам следственных действий правоохранители установили его местонахождение, провели судебно-медицинскую экспертизу и идентифицировали личность погибшего. Расследование установило, что на момент преступления Симов был заместителем командира 7-й роты 3-го батальона 331-го парашютно-десантного полка упомянутой дивизии. А его подчиненные из 2-го взвода, которые непосредственно расстреляли гражданскую машину, это: сержант Илья Астахов – заместитель командира взвода; сержант Андрей Дворецкий – командир отделения; ефрейтор Руслан Харитонов – наводчик-оператор; рядовой Олег Бахмисов – стрелок", – говорится в сообщении.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили всем пятерым о подозрении по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушения законов и обычаев войны, сопряженные с умышленным убийством).

"Сейчас продолжаются комплексные мероприятия, чтобы установить местонахождение разоблаченных военных преступников и привлечь их к ответственности. Также проверяется информация о возможной гибели Симова на войне в Украине. Его смерть не является основанием для прекращения расследования уголовного производства, в котором фигурируют другие участники", – сообщили в СБУ.

Важные новости Украины о войне - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, ранее СБУ установила личности еще 11 российских военных, совершавших военные преступления в период временной оккупации части Киевской области, которые во время захвата поселка Мотыжин Бучанского района проводили "карательные мероприятия" на территории населенного пункта.

В одном из таких "рейдов" фигуранты двигались в колонне бронетехники РФ и открыли огонь по двум легковым авто с мирными жителями. В результате вражеского обстрела погибли шесть украинцев – оба водителя и пассажиры.

Вас также могут заинтересовать новости: