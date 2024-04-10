Военный эксперт подчеркнул, что мы сами себе навязали иллюзию абсолютного пацифизма.

Украина не могла не отдать свое ядерное оружие, заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник. Он объяснил, можно ли было избежать войны в Украине.

"Можно. Первый момент. Здесь я развею миф, что мы, мол, сдали ядерное оружие, а если бы этого не сделали, то все было бы хорошо. Мы не могли его не сдать. Почему? Потому что у нас в основном было стратегическое оружие ядерного назначения. Ракеты Р-36М стояли в шахтах, так называемая Житомирская ракетная армия, и были четко направлены на США", – подчеркнул он в интервью "24 каналу".

По его словам, баллистическая стратегическая ядерная ракета, которая выходит из туловища шахты, не может полететь в другую сторону. Эту тяжелую большую ракету развернуть в сторону России было невозможно.

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"Если держать саму ракету мы еще могли, то самое сложное – это содержание ядерной боеголовки. Там сложнейший механизм запуска. Его надо постоянно обслуживать. Это очень сложная инженерная технология. Все, что обслуживает ядерные боеголовки, было сконцентрировано в России. Почему я с этого начал? Потому что очень много спекуляций, что, мол, надо было наш третий арсенал мира оставлять. Он не оставался", – пояснил он.

Однако в замен на отданное ядерное оружие мы не сумели получить реальных гарантий. По словам Черника, это "очень обидно, но мы об этом должны говорить".

"Я очень не люблю россиян как явление, но своего врага надо знать, потому что, как говорил Сунь-цзы: "Знай врага – знай себя". Это фундаментальное правило его военной философии. Я очень тщательно, уже более 30 лет, занимаюсь интеллектуальным экспертизой нашего извечного врага. У них есть такой историк Василий Осипович Ключевский, который "черным по белому" написал еще в конце ХІХ века, что Россия является угрозой Украине, а Украина – угроза России. Останется кто-то один. У него есть гениальное выражение на этот случай: "История ничему не учит, но беспощадно наказывает за неусвоение уроков". Мы не усвоили фундаментальные уроки обороноспособности. Будем честными, я сам это пережил молодым офицером, когда видел, как уничтожали наше войско, а самое главное – наш менталитет", – говорит Черник.

Военный эксперт подчеркнул, что мы сами себе навязали иллюзию абсолютного пацифизма. Но, по его мнению, пацифистами могут быть только "очень хорошо вооруженные люди, которые готовы сопротивляться".

Можно ли было избежать войны России против Украины: что говорят в ГУР

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что вопрос войны РФ против Украины был решен, "как только наша страна бросила вызов империи и заявила, что хочет быть независимой".

Он подчеркнул, что экзистенциальный конфликт между РФ и Украиной существует очень давно – не было такого, что до 24 февраля у Украины существовал так называемый миролюбивый российский сосед, а потом вдруг что-то испортилось.

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