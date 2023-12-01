Андрей Юсов отметил, что вопрос о нападении России на Украину в 2022 году нужно ставить "всему миру".

Война Российской Федерации против Украины началась задолго до 2014 года. Как цивилизованный мир мог допустить формирование в XXI веке такой диктатуры, которая нападает на другие государства.

По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, вопрос войны РФ против Украины был решен, "как только наша страна бросила вызов империи и заявила, что хочет быть независимой".

"Это произошло и не в 1991-м, а гораздо раньше. Вопрос войны, собственно, был решен. Она давно ведется. Сейчас, я очень надеюсь, это уже финальная развязка, и после нее мы будем двигаться свободно, без российских гирь на ногах", – заявил Юсов в эфире "Радио Байрактар".

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При этом он указал, что вопрос о нападении России на Украину в 2022 году нужно ставить "всему миру, к архитектуре безопасности".

"Как случилось, что в XXI веке сформировался такой режим, который нападает на разные государства, аннексирует части территорий, не признает суверенитет – речь же не только об Украине, – уничтожает собственных граждан, вводит диктатуру", – возмущен представитель ГУР.

Он указал, что экзистенциальный конфликт между РФ и Украины существует очень давно – не было такого, что до 24 февраля у Украины существовал так называемый миролюбивый российский сосед, а потом вдруг что-то испортилось.

"Нет. Это убийцы, это орда, это враги, которые таковыми были десятки и десятки лет. Как можно было избежать этой войны? Просто отказаться от права на существование", – подытожил Юсов.

Потери России в Украине - последние новости

Общие боевые потери Российской Федерации с начала полномасштабного вторжения в Украину уже превысили 330 тысяч человек и составили 330 040 российских оккупантов.

Кроме того, уничтожены тыячи единиц военной техники, средии которой танки, корабли, катера, вертолеты, самолеты, средства ПВЛ и прочее.

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