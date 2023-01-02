Правительство утвердило перечень неотложных мероприятий, которые должны пройти на всех освобожденных территориях.

Кабинет министров утвердил четкий план действий органов власти по стабилизации ситуации и восстановлению освобожденных территорий и населенных пунктов. Соответствующий документ, датированный 30 декабря 2022 года, появился на Правительственном портале.

Так, правительство четко определило перечень первоочередных мероприятий, которые нужно провести на освобожденных территориях, ответственный орган власти за конкретное мероприятие, а также сроки исполнения. В общей сложности распоряжение насчитывает 131 пункт неотложных мероприятий.

Большинство этих пунктов предполагают безотлагательное начало выполнения (разминирование, поставки продуктов населению и т.д.), но длительные сроки исполнения. Например, сроки окончания работ по разминированию территорий и поиску коллаборантов обозначены как "постоянно с даты окончания временной оккупации".

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В то же время есть пункты, предусматривающие окончание всех работ в сжатые сроки. Например, в течение первой недели с момента освобождения населенного пункта в нем должна быть уничтожена вся символика оккупантов.

Также, "безотлагательно после разминирования" должно возобновиться обращение национальной валюты, возобновлена работа банков и "Укрпочты", банкоматов.

К числу неотложных мер Кабмин также отнес:

возобновление работы органов местного самоуправления, военных администраций, территориальных органов исполнительной власти;

возобновление работы правоохранительных органов;

обеспечение населения продуктами и предметами первой необходимости;

поставки лекарств и оказание медицинской помощи населению;

восстановление функционирования украинского языка как государственного;

налаживание системы выплаты пенсий и других социальных платежей;

восстановление коммунальной инфраструктуры и т.д.

Восстановление деоккупированных территорий

На освобожденных от российской оккупации территориях украинским властям приходится решать одновременно несколько сложных и часто взаимосвязанных проблем.

Первая и в то же время одна из главных проблем – большое количество мин-ловушек, целенаправленно установленных россиянами, и просто неразорвавшихся боеприпасов. Так, на севере Украины до сих пор остается высокая минная опасность, хотя эти территории были освобождены еще в марте.

Также местами большие проблемы возникают с восстановлением коммунальной сферы – в основном из-за разрушений и разграбления объектов инфраструктуры. Так, в Херсоне подачу электричества, воды и отопления восстанавливали почти месяц после освобождения.

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