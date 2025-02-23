РФ не хочет завершения войны, а ей нужна только передышка перед следующей агрессией, считают в Службе внешней разведки.

Служба внешней разведки Украины знакома с планами России в отношении Украины и других стран как минимум до 2030 года. Об этом сказал глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко на Форуме "Украина. Год 2025".

По его словам, в России есть технические проблемы в обслуживании, а также в безопасности атомного оружия. При этом подчеркнул, что это касается не только военного атома, но и мирного. Он добавил, что речь идет о неудовлетворительном состоянии атомных станций, в частности, Ленинградской АЭС, на которой было в последнее время 7 технических неполадок, которые могут привести к масштабной катастрофе.

При этом Иващенко добавил, что это касается и новых энергетических объектов, которые эксплуатируются с участием РФ, в частности, Белорусская АЭС, где было много технических остановок и поломок, что может иметь последствия не только для Украины, но и для стран региона.

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Иващенко подчеркнул, что в планах РФ на этот год есть изготовление более 7 миллионов артиллерийских боеприпасов и мин крупного калибра, а это гораздо больше, чем производят все страны Европы. По его словам, в этом году Россия предполагает произвести около 3 тысяч ракет большой дальности.

Он отметил, что СВР понимает и работает с теми угрозами, которые сегодня существуют.

"Мы сегодня понимаем, что происходит внутри РФ, какие планы, какие там процессы. Планы в отношении Украины, планы в отношении других государств. Мы изучили и продолжаем изучать сильные и слабые стороны противника. Мы осведомлены о перспективных планах и осведомлены об этих планах как минимум до 2030 года", - подчеркнул он.

В то же время руководитель СВР отметил, что российский диктатор Владимир Путин не намерен завершать войну в Украине.

Он отметил, что Россия не хочет завершать войну в Украине.

"Хочет ли РФ и Путин завершать войну? Нет, не хочет. На сегодня задачи, которые ставились не выполнены. Сегодня России нужна вся Украина, все ее территории, все ее земли. Завтра ей будут нужны другие государства Восточной Европы, а потом уже и страны Центральной Азии", - подчеркнул Иващенко.

По его словам, России нужно прекращение огня, нужна передышка, чтобы снова напасть позже.

"Эта передышка РФ нужна для восстановления экономики, накопления новых запасов, подготовки армии, перегруппировки войск и продолжения новой агрессии против Украины. Россия без Украины и без Беларуси, которую она уже почти оккупировала - это не империя", - сказал он.

Война в Украине - последние новости

Ранее глава украинской разведки Кирилл Буданов ответил, может ли РФ нанести массированный удар по Украине в годовщину войны. По его словам, возможность таких действий России присутствует.

В то же время главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о высоком моральном духе воинов на фронте. Он отметил, что украинские воины готовы защищать свою страну и граждан до конца.

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