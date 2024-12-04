Большинство тактических успехов россиян зафиксировано на Кураховском направлении.

Российские оккупанты продолжают продвигаться на фронте. По данным наблюдателей, оккупационная армия имеет продвижение в районе пяти населенных пунктов.

Как сообщает мониторинговый проект DeepState, который отслеживает актуальную информацию с поля боя, россияне продвинулись на нескольких направлениях. В частности, враг продвинулся возле Сухих Ялов (Донецкая область), Константинопольского (Донецкая область), Даченского (Донецкая область), Пушкино (Донецкая область) и в Курахово (Донецкая область). Большинство населенных пунктов расположены на Кураховском направлении.

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Военный эксперт Михаил Жирохов отметил, что ситуация в районе Курахово Донецкой области ухудшается и очень близка к потере города.

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В то же время эксперт добавил, что на других направлениях в Донецкой области продвигается не только Россия, но и Украина. Под Великой Новоселкой есть продвижение россиян. Но в Часовом Яру, Торецке бои идут с переменным успехом. Очень трудно говорить о каких-то кварталах, поскольку оба города - это горы камней.

В то же время в ВСУ добавили, что оккупанты на восток Украины подтягивают резервы, привлекая и бывших заключенных женщин к войне в Украине.

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