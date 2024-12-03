В то же время на других направлениях в Донецкой области продвигается не только Россия, но и Украина.

Ситуация в районе города Курахово Донецкой области ухудшается. Об этом в эфире "Radio NV" сообщил военный эксперт Михаил Жирохов.

"В Курахово ситуация очень близка к тому, что мы его скоро потеряем. Начинают выбивать наших военных с высот в самом Курахово. Очень печальная статистика. Нужно быть готовым к тому, что в ближайшее время наша группировка отойдет от Курахово", - сказал Жирохов.

В то же время эксперт добавил, что на других направлениях в Донецкой области продвигается не только Россия, но и Украина.

Видео дня

"Что касается других направлений - под Великой Новоселкой есть продвижение (россиян, - УНИАН). Но в Часовом Яру, Торецке бои идут с переменным успехом. Очень трудно говорить о каких-то кварталах, поскольку оба города - это горы камней. Но есть направления, где есть продвижение наших военных. Все очень сильно зависит от конкретной бригады", - отметил Жирохов.

Российско-украинская война: другие важные новости

Накануне Генштаб ВСУ сообщил, что Силы обороны Украины выбили российские войска с одного из плацдармов на правом берегу реки Оскол. Россияне форсировали эту реку в конце ноября.

Впоследствии в сети появилось видео, на котором видно украинские флаги в населенном пункте Новомлинск Купянского района Харьковской области. В ОСУВ "Хортицы" заявили, что правый берег реки находится под контролем украинских сил.

Вас также могут заинтересовать новости: