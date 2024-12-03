Иногда от приговора в РФ до плена в Украине не проходит и месяца.

Оккупанты на восток Украины подтягивают резервы, привлекая и бывших заключенных женщин к войне в Украине

Об этом сказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона. Он отметил, что враг основные свои усилия концентрирует на Покровском, Кураховском и Времовском направлениях. По его словам, враг несет большие потери и подтягивает свои резервы.

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"Враг подтягивает резервы, которые были у него по другим направлениям. Российское военное командование вынуждено применять значительную часть стратегических резервов, которое оно накопило в течение этого года, для захвата территорий на Кураховском, Времовском, Покровском направлениях. Безлимита возможностей у армии РФ, конечно же, нет, а резервы он подтягивает, в том числе бронированную технику, личный состав для поддержки своих штурмовых действий", - сказал Волошин.

При этом он добавил, что были замечены в рядах российских войск также и свежемобилизованные, и бывшие заключенные. "А в последнее время... были замечены и у нас есть информация, что участвовать в штурмовых действиях привлечены женщины в российской армии. Это бывшие осужденные из отрядов "Шторм". И именно эти отряды формируются из бывших осужденных", - отметил он.

Волошин сообщил, что в России тюрьмы почти пустые, потому что осужденных без их согласия направляют для участия в боевых действиях на территории Украины. Он сказал, что есть отдельные случаи, когда пленные рассказывали, что у них от оглашения приговора до плена прошло меньше месяца.

Война в Украине: новости

Военный эксперт Михаил Жирохов отметил, что ситуация в районе Курахово Донецкой области ухудшается и очень близка к потере города.

При этом эксперт добавил, что на других направлениях в Донецкой области продвигается не только Россия, но и Украина. Под Великой Новоселкой есть продвижение россиян. Но в Часовом Яру, Торецке бои идут с переменным успехом. Очень трудно говорить о каких-то кварталах, поскольку оба города - это горы камней.