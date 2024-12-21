Известно, что Россия не может как раньше изготавливать большое количество техники из-за ограничения поставок соответствующих деталей.

В начале полномасштабного вторжения Россия ожидала, что быстро захватит Киев, поэтому перебросила большую часть своей техники в Украину вместе с самым современным оборудованием. Однако украинцы преуспели, не допустив прорыва оккупантов в столицу и уничтожив кучу вражеской техники во время боевых действий. Таким образом сейчас России приходится использовать запасы с советских времен, ведь поставки новой бронетехники уменьшается, пишет The Wall Street Journal.

В издании напомнили, что компоненты к технике, которые Россия получала из западных стран, стали недоступными из-за введения санкций.

"Весной 2023 года кадры, на которых российские танки десятилетиями перевозят в вагонах поездов в Украину, побудили российских телевизионных экспертов шутить, что вскоре Москва может начать снимать с постаментов памятников танки Т-34, которые участвовали во Второй мировой войне", - отметили в материале.

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Таким образом в издании считают, если союзники будут продолжать оказывать военную помощь Украине, то Россия не будет иметь средств для ведения войны.

"У них ничего не осталось. Они исчерпали свои резервы", - заявлял в августе 2023 года глава украинской военной разведки Кирилл Буданов.

В то же время в WSJ отметили, что Буданов недооценил большой размер российских запасов, которые остались после распада СССР.

В издании добавили, что военные расходы РФ достигли постсоветского максимума, поэтому планируется, что в следующем году они вырастут до более 120 млрд долларов, что будет составлять более 30% от общих расходов.

В свою очередь Майкл Гьерстад, который следит за российской армией в Международном институте стратегических исследований, отметил, что сейчас РФ производит новые и отремонтированные танки с такой скоростью, с которой она их теряет на фронте, то есть 100 единиц в месяц.

"Да, есть дефицит, но он не так очевиден, как многие думают. Восстановление России произошло гораздо лучше, чем я мог себе представить", - подчеркнул эксперт.

Кроме того, украинские и западные разведчики рассказали, что россияне применили к своим потерям. В частности они посылают волны пехоты вперед небольшими группами, а танки прячут в лесополосах, чтобы вести огонь по украинцам издалека.

Таким образом это помогло России сохранить свои запасы бронетехники, продвигаясь на востоке Украины.

"Россия не может поддерживать такую интенсивность наступательных операций вечно, но она адаптируется, чтобы продлить этот срок. Украинцы не имеют времени ждать, пока у россиян закончится техника", - отметил старший научный сотрудник Фонда Карнеги, который регулярно посещает украинские подразделения на передовой, Майкл Кофман.

Потери РФ на войне - последние новости

Ранее военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявил, что за время полномасштабной войны в Украине Россия потеряла более 600 единиц авиации, в частности, более 300 самолетов. По его словам, большая часть уничтоженных или повреждённых самолётов РФ пока не производится.

Также военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман рассказал, что северокорейские войска в Курской области наступают в линию и действуют не так, как российские оккупанты. Он отметил, что такая тактика солдат КНДР прописана в боевых уставах Советской армии времен Второй мировой войны, из-за чего они и несут огромные потери.

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