С начала суток уже произошло 42 боевых столкновения между ВСУ и российскими оккупантами.

Сегодня на Покровском направлении оккупанты совершили уже 13 попыток прорвать оборонительные рубежи ВСУ возле Новоалександровки, Калинового, Сокола и Новоселовки Первой.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ. Отмечается, что восемь атак противника отражены подразделениями Сил обороны, а еще пять - продолжаются. "Украинские воины принимают меры по недопущению продвижения российского агрессора в глубину нашей территории", - сказано в сообщении.

По данным Генштаба, с начала суток уже произошло 42 боевых столкновения. По позициям наших войск и населенным пунктам враг нанес шесть авиационных ударов двенадцатью КАБами, применил 41 дрон-камикадзе и совершил более 600 обстрелов.

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Также горячо на Краматорском направлении - с начала суток уже произошло девять боевых столкновений. Сказано, что две атаки российских оккупантов наши защитники отбили у Нового и Клещеевки. Продолжаются семь боестолкновений в районах Калиновки, Нового и Ивановского.

На Харьковском направлении оккупанты штурмовали безуспешно вблизи населенного пункта Липцы. Продолжается бой в районе Волчанска.

По данным Генштаба, на Купянском направлении продолжаются четыре боевых столкновения неподалеку Песчаного, Степной Новоселовки и Кругляковки. Ситуация контролируется.

На Лиманском направлении захватчики пять раз атаковали позиции Сил обороны вблизи Грековки, Невского и Тернов. Ситуация напряженная. Боевые действия продолжаются.

На Кураховском направлении неудачу потерпел враг, атакуя неподалеку Парасковиевки. Напряженная обстановка остается в районе Красногоровки, где продолжаются три боестолкновения.

На Времовском направлении успеха не имели штурмовые действия агрессора вблизи Ровнополя. Еще одна атака продолжается возле Урожайного. Отмечается, что потерь позиций не допущено.

Также российские оккупанты неудачно атаковали украинские подразделения в районе Малой Токмачки на Ореховском направлении.

На Приднепровском направлении без успеха завершилась попытка захватчиков оттеснить наших воинов с левобережной части Днепра.

В Генштабе также сообщили, что в ночь на 19 июня российские оккупанты атаковали Украину 21-м ударным БпЛА типа "Shahed" с направлений Приморско-Ахтарск (РФ) и мыс Чауда (ВОТ Крыма).

В результате боевой работы подразделений Сил Обороны было сбито 19 вражеских дронов в Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Хмельницкой и Львовской областях.

Война в Украине: новости

За минувшие сутки, 18 июня, в Украине российские оккупанты потеряли 1130 человек, а с начала полномасштабного вторжения - около 529750. Также уничтожено за прошедшие сутки много вражеской техники, в частности, только 48 артиллерийских систем (с начала полномасштабного вторжения -14007). По данным Генштаба враг потерял за прошедшие сутки также 34 БПЛА, 10 танков, 12 боевых бронированных машин, 4 средства ПВО, 54 единицы автомобильной и специальной техники и автоцистерн.

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