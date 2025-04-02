Россия, вероятно, ведет подготовку, чтобы нанести по Украине мощные удары. Таким образом кремлевский диктатор Владимир Путин хочет показать президенту США Дональду Трампу, жестокость, на которую он способен.
Такое мнение в эфире "Киев24" высказал авиационный эксперт Константин Криволап.
"Такое впечатление, что россияне сейчас готовят всю свою инфраструктуру и логистику для того, чтобы накопиться и нанести серьезные мощные удары. Потому, что перед Трампом Путин должен показывать свою жестокость и готовность к ярости", - предположил Криволап.
По его словам, если не будет ударов именно по энергетике, то это, якобы, в рамках договоренности. Однако во время последних дроновых атак, россияне даже не пытались прикрыть свою террористическую суть - все удары были направлены на гражданские объекты.
По его словам, Путин всегда сможет сказать, мол, "нас неправильно поняли, мы хотим, но вы же не хотите снимать с нас санкции".
"Надо быть готовым ко всему, потому что пока ничего не подписано... Вообще Путин ведет очень провокационную политику по отношению к Трампу, он его постоянно проверяет. У Трампа рано или поздно терпение лопнет", - сказал Криволап.
Договоренность о прекращении ударов по инфраструктуре
По мнению военного эксперта Романа Свитана, прекращение ударов по российским НПЗ, создает условия накопления сил противника. Это, по словам Свитана, ведет к потерям ВСУ. Он пояснил, что невозможно выиграть войну, если не уничтожать противника в тылу - в местах производства, складирования и доставки. Это особенно важно на фоне того, что ресурсная военная база врага в 10 раз больше, чем в Украине.