По мнению Криволапа, Путин хочет показать Трампу, на какую способен жестокость.

Россия, вероятно, ведет подготовку, чтобы нанести по Украине мощные удары. Таким образом кремлевский диктатор Владимир Путин хочет показать президенту США Дональду Трампу, жестокость, на которую он способен.

Такое мнение в эфире "Киев24" высказал авиационный эксперт Константин Криволап.

"Такое впечатление, что россияне сейчас готовят всю свою инфраструктуру и логистику для того, чтобы накопиться и нанести серьезные мощные удары. Потому, что перед Трампом Путин должен показывать свою жестокость и готовность к ярости", - предположил Криволап.

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По его словам, если не будет ударов именно по энергетике, то это, якобы, в рамках договоренности. Однако во время последних дроновых атак, россияне даже не пытались прикрыть свою террористическую суть - все удары были направлены на гражданские объекты.

По его словам, Путин всегда сможет сказать, мол, "нас неправильно поняли, мы хотим, но вы же не хотите снимать с нас санкции".

"Надо быть готовым ко всему, потому что пока ничего не подписано... Вообще Путин ведет очень провокационную политику по отношению к Трампу, он его постоянно проверяет. У Трампа рано или поздно терпение лопнет", - сказал Криволап.

Договоренность о прекращении ударов по инфраструктуре

По мнению военного эксперта Романа Свитана, прекращение ударов по российским НПЗ, создает условия накопления сил противника. Это, по словам Свитана, ведет к потерям ВСУ. Он пояснил, что невозможно выиграть войну, если не уничтожать противника в тылу - в местах производства, складирования и доставки. Это особенно важно на фоне того, что ресурсная военная база врага в 10 раз больше, чем в Украине.

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