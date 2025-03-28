Сузить поле для маневров Путина возможно из-за жестких экономических ограничений для России и усиления Украины, отметили в ЦПД.

Российский диктатор Владимир Путин пытается сорвать движение к миру и затянуть переговорный процесс. Именно поэтому он озвучивает "какие-то безумные идеи и требования".

Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, комментируя новые заявления диктатора о "временной администрации" в Украине.

"Относительно заявлений Путина - он делает все, чтобы затянуть и сорвать движение к миру, потому что в завершении войны он не заинтересован. Поэтому постоянно выдвигает какие-то безумные идеи и требования", - отметил Коваленко.

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Глава ЦПД также отметил, что сузить поле для маневров Путина возможно через жесткие экономические ограничения для России и усиление Украины.

"Надеюсь, что это станет понятно, если до Пасхи Россия не прекратит огонь", - добавил он.

Коваленко добавил, что Путин сознательно унижает Трампа. Он бьет по энергоинфраструктуре и выдвигает новые сумасшедшие условия. Его пропагандисты на эфирах смеются над командой Трампа, а самого президента США называют врагом и "болтуном".

"Выход из-под санкций РФ нужен только для дополнительных инвестиций в войну. Сейчас Россия атакует шахедами ежедневно и собирается нарастить это количество атак в ближайшие месяцы. Задача России - дискредитация США на мировом уровне", - заявил Коваленко.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, правитель России Владимир Путин предложил обсудить введение временного управления в Украине под эгидой ООН и ряда стран, чтобы провести выборы.

Диктатор добавил, что с таким правительством можно начинать мирные переговоры и подписывать "легитимные документы, которые будут признаны во всем мире и будут надежными".

В Белом доме отреагировали на заявления Путина. Там напомнили, что власть в Украине выбирает народ, поэтому разговоров о "временном управлении" быть не может.

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