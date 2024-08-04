Враг ежедневно понемногу продвигается вперед на Донбассе, и Силам обороны никак не удается остановить это движение.

ВСУ не удается остановить продвижение россиян на Покровском направлении не только из-за их численного превосходства, но и из-за людоедской тактики, которую применяет российское командование. Об этом в интервью Radio NV рассказал Сергей Цехоцкий, офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка, который воюет на этом направлении.

"У врага не такое большое преимущество в технике, по сравнению с нами. Пока это в основном - количество беспилотников и самолеты, которые наносят эти авиаудары КАБами. И численность личного состава, если брать с военной точки зрения, преобладает. И этими своими трупами, большим количеством раненых они прокладывают этот путь к своим целям", - заявил он.

Также в определенной степени преимущество россиян заключается в том, что они все время врут, в том числе и друг другу, говорит Цехоцкий. Механизм этого офицер объясняет на примере типичного боя.

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"Группе, количеством шесть-десять человек, говорят выдвинуться на определенную точку и там закрепиться. Эта группа выходит, мы ее вычисляем, наносим огневое поражение - кого уничтожили, кого ранили, кто-то просто спрятался. И сразу же, через короткий промежуток времени, они присылают вторую группу и ей рассказывают, что та группа, первая, закрепилась, "они уже там активно держат оборону, вы идете на подкрепление". Когда эта вторая группа выходит, видит, что происходит на самом деле, а уже назад дороги нет. А это же противник, который с оружием, который находится со средствами РЭБ и так далее. У них уже, как у загнанных крыс, которых уже загнали в угол, есть только такие цели: чтобы выжить, надо нападать или отбиваться", - описывает российскую тактику украинский офицер.

Ситуация на Покровском направлении

Как писал УНИАН, на Покровском направлении ситуация с каждым днем все больше обостряется. Проект DeepState, который отслеживает ситуацию на фронте, сообщает о тактических успехах оккупантов на нескольких участках. Силы обороны усиливают данный участок, но нет панацеи от превосходства врага в живой силе, говорят наблюдатели.

Эксперт по авиации Валерий Романенко говорит, что использование Россией управляемых авиабомб имеет решающее значение в продвижении оккупантов

"Россияне не пробивают нашу оборону, а оттесняют ее назад. Ежедневно они продвигаются на 100, 150, 200 метров, используя такую тактику: сбрасывают управляемые бомбы, затем "мясной штурм", (а если его отбивают), снова сбрасывают управляемые бомбы, снова "мясной штурм", - пояснил эксперт.

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