Российские захватнические войска обстреливают Николаев из "градов".

В связи с полномасштабным вторжением России на территорию независимой Украины и постоянными ракетными ударами, город Николаев покинули от трети до половины населения.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в видеоинтервью журналисту Дмитрию Гордону.

"Чтобы быть объективным, от трети до половины, наверное (выехали). Я думаю, что это в большей степени зависело от возможностей людей. Это разумно и логично. Если у людей была возможность и какой-то запас выехать и провести два-три-шесть месяцев (вне города), они, конечно, поедут. А если у людей запасов не было, им некуда ехать, им надо работать, кормить семьи и так далее", - сказал он.

Война против Украины: