В связи с полномасштабным вторжением России на территорию независимой Украины и постоянными ракетными ударами, город Николаев покинули от трети до половины населения.
Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в видеоинтервью журналисту Дмитрию Гордону.
"Чтобы быть объективным, от трети до половины, наверное (выехали). Я думаю, что это в большей степени зависело от возможностей людей. Это разумно и логично. Если у людей была возможность и какой-то запас выехать и провести два-три-шесть месяцев (вне города), они, конечно, поедут. А если у людей запасов не было, им некуда ехать, им надо работать, кормить семьи и так далее", - сказал он.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
- По всей Украине идут ожесточенные бои. Враг бомбит города, с особой жестокостью уничтожается мирное население. Населенные пункты буквально стираются с лица земли.
- Российские захватнические войска обстреливают Николаев из "градов", систем залпового огня, на днях ударили по городу запрещенными кассетными боеприпасами.