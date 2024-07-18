Он отметил, что ситуация на фронте, хотя и медленно, но будет меняться в нашу сторону.

Пик наступления российских оккупационных войск прошел. Инициатива на поле боя будет постепенно переходить на сторону Сил обороны Украины.

Об этом сказал военный эксперт, ветеран АТО Евгений Дикий. Как он отметил в эфире телеканала "Эспрессо", ситуация на фронте неизменна – враг давит на украинские позиции, тогда как Силы обороны сдерживают войска противника.

"Принципиальных изменений не происходит. Вся эта масса, которую россияне смогли собрать за прошлый год, давит на нашу оборону. Под этим давлением наша линия обороны немного прогибается. Впрочем, стоит заметить, что за все это время массового давления ни одна линия обороны не была прорвана россиянами. Российская оккупационная армия не сможет постоянно проводить наступательные действия. Есть направления, где ситуация очень тяжелая. В частности, Торецкое и Покровское направления. На Харьковщине все наоборот – Силы обороны успешно проводят контратакующие действия. Там враг уже не планирует наступать, а пытается окопаться и закрепиться", – сказал ветеран АТО.

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Дикий отметил, что самая страшная ситуация уже позади. Хотя на передовой этого пока не почувствовали, но в Украине улучшается ситуация с мобилизацией.

"Россияне прекрасно понимают, что победа на фронте им не светит. Да, еще где-то они смогут продвинуться. В частности, у них реальной целью является полный захват Донецкой и Луганской области. И здесь стоит заметить, что они могут не достичь этой цели, но и не буду отрицать, что они могут это сделать. Дальше Донбасса они не продвинутся и россияне это понимают. Пик наступления россиян уже прошел. В частности, зима-весна этого года. Соответственно, для нас самая страшная ситуация на фронте уже позади. У нас улучшается ситуация с мобилизацией и фронт этого не почувствовал пока. То есть, ситуация на фронте, хотя и медленно, но будет меняться в нашу сторону", – резюмировал Евгений Дикий.

Война в Украине

Генеральный штаб ВСУ в сводке по состоянию на 22:00 сообщил, что с начала суток, 17 июля, на фронте было зафиксировано 118 боевых столкновений. Враг давит на Покровском направлении – там атаковал 24 раза. "Горячо" и на Торецком направлении, где по состоянию на 22:00 23 атаки были остановлены, еще один бой продолжался.

Между тем стало известно, что подразделение, сформированное из лиц, которые отбывали наказание в местах лишения свободы и изъявили желание приобщиться к обороне государства, в составе 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко, уже защищает Украину на Харьковщине. Их командир отметил, что его бойцы, которые были ранее заключенными, "более мотивированы, меньше жалуются и все выполняют, быстро учатся".

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