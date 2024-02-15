На левобережье агрессор потерял почти семьдесят оккупантов и мощную пушку "Гиацинт".

На юге российская армия значительно сократила использование дронов, это произошло из-за тумана. Как сообщили в пресс-службе Сил обороны юга Украины, в течение боевых суток (с 7.00 до 7.00) враг продолжал террор населения прифронтовых регионов.

"Фиксируется тенденция по уменьшению использования ударных дронов из-за густого тумана, враг применил 10 FPV-дронов. С БпЛА различных модификаций совершил сбросы 11 осколочных боеприпасов. Пострадавших среди гражданского населения нет", - рассказали военные.

В то же время оккупанты семь раз ударили из артиллерии по Херсону. Пострадали от вражеских обстрелов Приднепровское, Михайловка, Кизомис, Садовое на Херсонщине. Также были обстреляны населенные пункты Куцурубской общины и береговая полоса Очакова на Николаевщине. В результате преступных артиллерийских обстрелов погиб гражданский, еще 5 получили ранения, из них – один ребенок. Повреждены 4 многоэтажки и около десятка частных домов.

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По данным Херсонской ОВА, удары пришлись по жилым кварталам. Среди травмированных был 19-летний юноша, который от полученных травм скончался в реанимации. Из-за этих обстрелов травмирован и 14-летний ребенок. Она сейчас в больнице. Также ранения получили две женщины 55 и 58 лет. Посеченная снарядами детская площадка, выбитые окна, вырванные рамы балконов.

В свою очередь военные добавляют, враг держит цель выбить подразделения ВСУ с занятых позиций на левом берегу Днепра. В течение суток агрессор совершил семь безрезультатных штурмов, но, понеся потери в живой силе, отошел на свои исходные позиции.

В то же время силы обороны наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. Сейчас получено подтверждение, что за минувшие сутки на левом берегу поубавилось на 68 оккупантов, 7 орудий, в том числе крупнокалиберную артиллерийскую установку "Гиацинт-Б".

"Также на Левобережье уменьшилось на семь единиц автобронетехники. Уничтожен пункт хранения горюче-смазочных материалов", - говорится в сообщении.

Известно, что на боевом дежурстве находится 5 вражеских кораблей: 4 – в Черном море и 1 – в Азовском. Отмечается, что в Черном море дежурит фрегат "Адмирал Макаров".

"Учитывая пуски во время утренней атаки, может быть готовым к применению 6 "Калибров", - говорится в сообщении.

Ситуация на юге: последние новости

Как сообщал УНИАН, накануне на левом берегу Днепра уменьшилось на 72 оккупанта, артиллерийскую систему, 11 орудий, 4 миномета, комплекс радиоэлектронной борьбы и 5 единиц автомобильной техники. Также были уничтожены три полевых пункта боеприпасов и наблюдательный пункт противника.

В течение суток враг нанес 4 авиационных удара, в том числе в направлении крынок на Левобережье Херсонщины. За тот же период враг применил 78 FPV-дронов, 6 ударных БПЛА "Ланцет" и сбросили с БпЛА различных модификаций 44 осколочных боеприпаса.

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