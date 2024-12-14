На некоторых направлениях артиллерия ВСУ втрое превосходит оккупантов, - Волошин

Этого преимущества удается достичь тактикой точечных ударов, а не массированных обстрелов территории.

В начале полномасштабного вторжения РФ соотношение артиллерии на фронте составляло 5:1 в пользу противника. Впрочем, ситуация изменилась - на отдельных участках фронта артиллерия ВСУ имеет преимущество в 1,5-3 раза, сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин в комментарии "АрмияInform".

Как отметил представитель ВСУ, украинские военные достигают преимущества в артиллерии благодаря эффективной тактике точечных ударов по определенным целям. В то же время российская артиллерия преимущественно использует массированные обстрелы больших территорий, что значительно снижает их эффективность.

Зато россияне пытаются компенсировать потерю преимущества в артиллерии активным использованием авиации, добавил Волошин.

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Ранее сообщалось, что силы обороны Украины оказались в оперативном окружении в районе Анновки на Кураховском направлении. Об этом информировал проект DeepState, описывая ситуацию вокруг "Успеновского мешка".

Отмечалось, что вражеские силы неоднократно фиксировались в Успеновке. Россияне активно пытаются штурмовать этот населенный пункт, закрепляться для дальнейшего продвижения и овладения селом полностью.

Впоследствии DeepState сообщил, что российские захватчики оккупировали населенные пункты Веселый Гай, Елизаветовка, Романовка, Новотроицкое и Пушкино в Донецкой области.

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