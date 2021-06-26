Люди шли в национальных украинских и крымскотатарских нарядах.

В центре Одессы сегодня состоялся Мегамарш в вышиванках.

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции собрались днем на углу улиц Дерибасовской и Преображенской, откуда началось шествие.

Перед стартом собравшиеся минутой молчания почтили память погибших за независимость Украины.

Возглавила колонну группа детей, которые были в национальных нарядах, – украинских и крымскотатарских.

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В колонне несли баннеры «Мегамарш в вышиванках. Одесса», «Одна единая соборная Украина», красно-черные знамена, украинские и крымскотатарские флаги, а также - многометровое сине-желтое полотнище.

Участники акции скандировали: «Слава воинам АТО!», «Слава Украине!», «Молдаванка и Пересыпь – в вышиванках вся Одесса!», «Ах, Одесса – край родной! Вышиванку одевай!» и прочее.

Несмотря на сильную жару, в марше приняло участие очень много людей. Мероприятие привлекло внимание очевидцев, в числе которых было много туристов. Колонну сопровождала полиция.

Колонна прошла до Думской площади, где возле здания мэрии начался концерт.

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Автор: Лариса Козовая