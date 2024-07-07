Издание оценивает потери РФ от на уровне от 462 до 728 тысяч.

Россия не сообщает о количестве убитых и раненых своих солдат с момента начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. В то же время, по данным издания The Economist, уровень потерь россиян уже превысил количество потерь во всех войнах РФ после Второй мировой войны.

Так, по данным российских изданий "Медиазона" и "Meduza", число погибших в России превысило 100 000 человек, и к 21 июня составило 106 000-140 000 человек. Большая часть их анализа основана на записях о наследстве и некрологах в социальных сетях и других изданиях.

"В целом эти данные согласуются с другими недавними источниками: официальные лица во Франции недавно назвали общую цифру в 150 000 к маю, а BBC Russia считает, что к июню умерло не менее 113 000 россиян", - пишет The Economist.

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При этом если распределить эти данные по неделям, то можно увидеть заметные скачки российских потерь во время контрнаступления Украины летом 2023 года и после боев за Авдеевку и Часов Яр.

В то же время, пишет The Economist, эти данные не включают украинцев с оккупированных территорий, а также российски солдат, получивши тяжелые ранения и не способных вернуться в бой.

"По нашим приблизительным подсчетам, основанным на утечке документов из американского министерства обороны, на каждого убитого в бою приходится примерно три-четыре раненых российских солдата. Это означает, что к середине июня из строя выбыло от 462 000 до 728 000 российских солдат - больше, чем предполагаемые силы российского вторжения в феврале 2022 года", - говорится в статье.

Это подтверждается информацией французских и британских чиновников, которые считают, что около 500 000 россиян были тяжело ранены или убиты на начало мая.

Влияние потерь на демографическую ситуацию в России

Как отмечает The Economist, наибольшие потери наблюдаются среди людей в возрасте от 35 до 39 лет – по оценкам, 27 000 людей из этой группы были убиты в период с февраля 2022 года по июнь 2024 года. При этом в процентном отношении к численности мужского населения России наиболее тяжелыми оказались потери среди людей в возрасте от 45 до 49 лет.

"По последним оценкам, примерно 2 % всех российских мужчин в возрасте от 20 до 50 лет были убиты или тяжело ранены в Украине с начала полномасштабной войны… Потери России в Украине с 2022 года превышают число жертв всех ее войн со времен Второй мировой войны вместе взятых", - пишет издание.

Потери России в Украине

По данным Генштаба на 7 июля, потери россиян пересекли отметку в 550 тысяч, ВСУ за минувшие сутки ликвидировали еще 1150 оккупантов.

Как считает эксперт Тарас Жовтенко. потери России в Украине на нынешнем уровне вряд ли смогут убедить российское военное руководство остановить боевые действия. По его словам, если поднять уровень потерь россиян в сутки с тысячи до трех тысяч и держать этот уровень от трех месяцев, то это способно создать напряжение в российской властной вертикали.

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