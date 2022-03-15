Зеленые коридоры из Сум 15 марта / фото REUTERS
Сегодня, 15 марта, в Сумской области откроют новые эвакуационные коридоры. Просьба к людям эвакуироваться именно ними, иначе можно погибнуть. Эвакуация начнется в 9 утра и продлится до 21:00.
Об этом сообщил председатель Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий.
В частности, эвакуационные коридоры согласовали с:
- Сум,
- Конотопа,
- Шостки,
- Тростянца,
- Лебедина.
Напомним, накануне, 14 марта, ни один из "зеленых коридоров" для эвакуации населения в Сумах не работал.