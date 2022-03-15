Эвакуация начнется в 9 утра и продлится до 21:00.

Сегодня, 15 марта, в Сумской области откроют новые эвакуационные коридоры. Просьба к людям эвакуироваться именно ними, иначе можно погибнуть. Эвакуация начнется в 9 утра и продлится до 21:00.

Об этом сообщил председатель Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий.

В частности, эвакуационные коридоры согласовали с:

Сум,

Конотопа,

Шостки,

Тростянца,

Лебедина.

Напомним, накануне, 14 марта, ни один из "зеленых коридоров" для эвакуации населения в Сумах не работал.

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