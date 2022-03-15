Зеленые коридоры из Сум 15 марта / фото REUTERS

Сегодня, 15 марта, в Сумской области откроют новые эвакуационные коридоры. Просьба к людям эвакуироваться именно ними, иначе можно погибнуть. Эвакуация начнется в 9 утра и продлится до 21:00.

Об этом сообщил председатель Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий.

В частности, эвакуационные коридоры согласовали с:

  • Сум,
  • Конотопа,
  • Шостки,
  • Тростянца,
  • Лебедина.

Напомним, накануне, 14 марта, ни один из "зеленых коридоров" для эвакуации населения в Сумах не работал.

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