Основные потери ВСУ несут от вражеских дронов и артилерии.

Если не будет найдено эффективного противодействия FPV-дронам, в частности путем тотального распространения систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), тогда война может стать "подземной". Об этом в интервью hromadske заявил соучредитель компании Kvertus, которая производит антидронные системы, Ярослав Филимонов.

По его мнению, системы РЭБ сегодня становятся таким же обязательным предметом снаряжения на поле боя, как шлем и бронежилет.

"Если не закрыть РЭБом фронт, война перейдет в подземную. Основные поражения личного состава - артиллерия и FPV-дроны", - рассказывает Филимонов.

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По его словам, украинская радиоэлектронная борьба сейчас активно развивается, но потребности в ней на фронте до сих пор огромные. Эксперт подчеркнул, что технологические решения уже есть в наличии, главная проблема - масштабировать производство.

"Потребности огромные. Каждая машина, бронемашина, медэвак должны быть оборудованы средством против FPV-дронов. Хотя бы на каждое отделение должно быть антидроновое ружье, на каждое отделение должен быть специальный рюкзак РЭБа", - объясняет Филимонов.

Война дронов в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, Украина активно использует против россиян дроны-бомбардировщики "Баба Яга", которые изменили представление о современных боевых действиях. По словам разработчика "Бабы Яги", с теми технологиями, которые ВСУ имеют сейчас, два года назад россиян выгнали бы за неделю.

Также мы рассказывали, что Украина все чаще заменяет людей на фронте боевыми роботами. Технологии позволят смягчить острую нехватку людей на фронте.

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