Чтобы сохранить танки, враг наваривает на них металлические сетки и даже заливает бетоном.

Военные 35 отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского рассказали о работе противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Стугна" и показали, как с его помощью уничтожают технику захватчиков.

На видео, которое обнародовала бригада, можно увидеть, как расчет ПТРК "Стугна" транспортирует ракеты для установки, как "Стугна" и переносной противотанковый ракетный комплекс "Джавелин" вместе поразили две единицы техники врага. Об особенностях комплекса и своем опыте рассказали сами бойцы.

Морпех, по имени Сергей говорит, что "Стугна" эффективна тем, что ею можно работать дистанционно - на расстоянии от самой установки примерно в полусотне метров. В то же время бойцы, которые ею управляют, находятся в защищенном помещении - оборудованном блиндаже. Именно это отличает "Стугну" от определенных советских установок, таких как "Корнет" и "Метис", особенности которых предусматривают пребывание бойцов рядом с ними.

"Во-вторых, у "Стугны" 150-й калибр, который очень хорошо пробивает танки, дзоты, легкую бронированную технику", - рассказал Сергей.

Он говорит, что служил, в том числе на Донбассе, а сейчас - на другом направлении, имеет удачные попадания по танкам и БМП врага. По словам морпеха, вражеские цели изменились - стали более защищенными. В частности, оккупанты наваривают на технику металлические сетки и заливают бетоном "передок" тех же танков.

"Это затрудняет "пробиваемость", но поразить можно...", - констатирует военный.

По словам морпеха Дмитрия, бойцы сначала выезжают на "поиски" выгодной позиции, обустраивают укрытия, устанавливают "Стугну" и начинают наблюдение.

"Самое сложное - сделать хороший блиндаж. Потому что сразу после выстрелов враг наносит обратные удары. Надо быстрее закопаться - чем быстрее, тем безопаснее", - говорит Дмитрий.

Третий пехотинец Александр рассказал, что для работы со "Стугной" нужна определенная физическая подготовка, потому что ракеты и сама установка тяжелые. Первый удачный выстрел Александра был по вражескому танку "Тигр". "Эмоции были через край, хотелось все больше уничтожать оккупантов", - поделился воспоминаниями морпех.

Война в Украине: новости

На Курщине бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Белинского отбили штурм элитного подразделения ВДВ РФ, уничтожено 16 оккупантов. Николаевские морпехи обнародовали видео, на котором можно увидеть часть боя. В частности, как они уничтожают штурмовую группу врага, как минусуют квадроциклы со штурмовиками и отработали по скоплению пехоты, которая была, в том числе в укрытиях.

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