По словам Ильи Евлаша, Украине недостаточно иметь только F-16.

Украине нужно не менее 150 самолетов для установления паритета и эффективной борьбы против российской авиации, заявил в эфире Ранок.LIVE представитель Воздушных сил Илья Евлаш.

В частности, он отметил, что в этом количестве учтены не только западные истребители F-16, но и транспортные самолеты, которые могут обеспечивать украинскую авиацию.

"Для того, чтобы был паритет в нашем небе, нам как минимум необходимо две эскадрильи. Сама масса F-16 - это конечно мощно, но необходимы также и ракеты, которые могли бы на достаточно дальнее расстояние проводить свои удары и наносить поражения по противнику", - пояснил Евлаш.

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Кроме того, он также отметил, что украинский авиапарк достаточно устаревший. Поэтому Силам обороны необходима любая помощь от партнеров.

Авиация для Украины: последние новости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что пока неизвестно, позволят ли Украине бить из истребителей F-16 по объектам на территории Российской Федерации. Он также добавил, что в этом году Украина получит не так много истребителей, чтобы установить паритет с российской авиацией в небе.

Накануне греческие СМИ сообщили, что в Украину уже прибыл первый иностранный инструктор по оперативному использованию истребителей F-16, которые вскоре должны передать страны-партнеры.

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