Военный отметил быструю и качественную работу украинских сил, в том числе и аэроразведки.

Во время российско-украинской войны используется не только физическое оружие, но и невидимое – борьба разума и логики мышления. Российские оккупанты пытаются хитростью подавить нас, а мы - их.

Об этом в эфире 24 канала рассказал командир подразделения аэроразведки Днепр-1 Дмитрий Подворчанский.

Однако, по его словам, россиян в Украине ждет очень много сюрпризов, которые "порадуют" их уже в скором времени. Прежде всего это связано с быстрой и качественной работой украинских сил, в том числе и аэроразведки.

"Мы умеем очень быстро делать reverse engineering (обратную разработку – ред), разбирать вражеские БПЛА, находить те вещи, которые могут помочь нам и устанавливать их на свои дроны", – пояснил Подворчанский.

Он отметил, что не нужно недооценивать врага даже тогда, когда он использует беспилотники с примотанным фотоаппаратом и бутылкой. По словам военного, в контексте технологий Россия действительно имеет много проблем, которые часто могут вызвать недоумение. Однако, она хоть как-то, но работает: те же "Орланы" все еще могут летать, видеть и корректировать, в результате чего "прилетает" и по позициям ВСУ.

"Поэтому не надо недооценивать противника, надо учиться. Если в них есть хоть что-то, что они сделали лучше нас, это надо перенять, сделать у нас и быть лучше них. Это наш главный принцип", - подчеркнул разведчик.

Отметим, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину украинские военные уничтожили уже 660 БПЛА российских оккупантов.

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