В больнице им. Мечникова проводят до 100 операций за день, многие из них - ампутации конечностей.

По словам главного врача одной из крупнейших травматологических больниц Украины, за последние несколько недель количество тяжелораненых солдат, находящихся на лечении, выросла на 30%.

Как рассказал ABC News доктор Сергей Рыженко, больница им. Мечникова в Днепре, расположенная в нескольких часах езды от места боевых действий, сейчас принимает от 40 до 100 тяжелораненых ежедневно, а его команда выполняет от 50 до 100 хирургических операций в течение 24 часов.

По его словам, многие из этих операций - ампутации конечностей. С начала полномасштабной войны России медицинские бригады больницы им. Мечникова ампутировали конечности около 3 000 солдат.

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Как отмечают украинские военные, взрывы российских беспилотников сейчас являются одной из самых смертельных угроз для военных на передовой.

Кроме того украинские чиновники предупреждали, что в связи с уменьшением военной помощи от Запада запасы артиллерийских снарядов исчерпываются. В то же время запасы артиллерийских боеприпасов у российских военных намного выше, а это значит, что их войска способны превосходить украинские силы на передовой.

"Если в ближайшее время не удастся договориться о дополнительном финансировании Украины со стороны США, то местные чиновники опасаются, что количество украинских жертв в войне будет расти и в дальнейшем", - пишет ABC.

Потери Украины в войне

Как сообщал WSJ, по состоянию на август 2023 года от 20 до 50 тысяч украинцев с начала вторжения России потеряли одну или несколько конечностей. В начале войны основными причинами ампутаций были ранения, полученные во время артиллерийских и ракетных обстрелах. Сейчас же многие получают травмы, подрываясь на минах, установленных вдоль линии фронта.

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