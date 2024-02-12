Силам обороны сейчас очень важно отбить атаки, не дать россиянам продвинуться далеко.

Ситуация на линии фронта сейчас на пике, оккупанты задействовали все резервы, отмечает военный и политический эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Как отметил эксперт в эфире телемарафона Единых новостей, Силам обороны сейчас очень важно отбить атаки, не дать россиянам продвинуться далеко.

Мусиенко напомнил, что перед оккупационными войсками стоит задача до президентских выборов в РФ, то есть до весны, захватить Донецкую и Луганскую области и враг пытается это реализовать. Это их задача максимум. "Задача минимум-это попытаться захватить Авдеевку, прорваться на Купянск возможно, попытаться захватить Часов Яр. Я фактически сейчас очертил три основных направления, на которых враг наиболее сейчас активно атакует и где наибольшее количество боестолкновений. При этом россияне несут большие потери", - отметил он.

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По словам Мусиенко, потенциала РФ для ведения такого наступления хватит на ближайшие месяц-полтора. То есть этот месяц будет еще довольно напряженным и тяжелым, а дальше активность врага постепенно пойдет на спад.

"Потому что, во-первых, математические расчеты - более 5 месяцев они не могут наступать. Во-вторых, они не развили темп. Если бы развили, то пошли бы дальше, и на 7-8 месяцев. А наши силы их сдержали, темп те не развили", - отметил эксперт.

"Фактически, они сейчас находятся на пике, все резервы введены в бой. Поэтому сейчас самое пиковое время нагрузки на линии фронта. Один из самых тяжелых за эту зиму. И очень важно, отбить эти атаки, не дать врагу продвинуться далеко. Хотя я допускаю, что какие-то тактические успехи у врага могут быть. И наносить врагу как можно большие потери", - продолжил Мусиенко.

Война в Украине - актуальные новости с фронта

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки, 11 февраля, на фронте между украинскими защитниками и российскими оккупантами произошло 100 боевых столкновений.

В частности, на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 23 атаки врага в районе Авдеевки и еще 18 атак южнее Тоненького и вблизи Первомайского, Невельского Донецкой области.

Другое из самых горячих направлений - Марьинский. Там за прошедшие сутки продолжались бои неподалеку Красногоровки, Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Там ВСУ отбили 32 атаки. На Новопавловском направлении противник атаковал севернее Приютного Запорожской области, но успеха не имел.

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