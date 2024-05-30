Когда западные политики и аналитики призывают к переговорам, они фактически поддерживают планы Путина.

Две недавние ракетные атаки России по Украине четко указывают на ее геноцидное намерение в ведении преступной войны. Они также напоминают, что когда правитель РФ Владимир Путин говорит о переговорах и мире, а это он делает с предсказуемой регулярностью, он на самом деле имеет в виду геноцид, реваншизм и войну. Об этом пишет The Hill.

Авторы утверждают, что когда западные политики и аналитики призывают к переговорам, они фактически поддерживают планы Путина по уничтожению украинцев, порабощению россиян и терроризированию их соседей.

"Харьков бомбардируют ежедневно, и цели неизменно гражданские. Еще несколько месяцев назад Россия терроризировала жителей города, время от времени сбрасывая бомбы. Последние нападения гораздо более частые, интенсивные и длительные. Их цель уже не запугать харьковчан, а превратить их и их город в человеческий пепел и горы кирпичей. Умышленное убийство гражданского населения с целью их уничтожения в большом количестве является геноцидом", - говорится в материале. Видео дня

Отмечается, что Россия не просто убивает людей и взрывает здания, а целенаправленно уничтожает украинскую культуру и физические основы жизни в Украине.

"Матушка Россия и ее ужасный сын Путин стремятся искоренить украинцев как нацию", - пишет СМИ.

Война в Украине - последние прогнозы

Полковник ВВС США в отставке Седрик Лейтон предполагает, что в конце 2024 года мы "увидим безысходность на передовой в Украине". По его словам, Киеву нужно привлечь на военную службу как можно больше боеспособных и талантливых людей.

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