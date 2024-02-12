Бьерн говорит, что около 20% новобранцев Легиона уходят после 2-5 миссий, потому что понимают, что "война – это ад".

Когда-то рыбак с Фарерских островов по имени Бьерн сейчас защищает Украину в составе Интернационального легиона. Теперь воин под позывным "Викинг", он рассказал про интенсивную подготовку в Легионе и реалии на фронте.

"Это другая война. Это не похоже на Ирак, Афганистан или любую другую войну. Это похоже на Первую мировую войну, только с беспилотниками. Ты бежишь через окопы, по бункерам. Даже бывшим солдатам нужно переучиться", – рассказал он изданию Euronews.

Интернациональный легион: вступление и жесткие тренировки

Бьерн поехал в Украину несмотря на уговоры родных. Там он должен был пройти интенсивную подготовку, прежде чем встать на защиту украинского государства. По его словам, интенсивность тренировок такова, что их не проходят 40% людей. Первоначальная физическая подготовка длилась от трех до четырех недель, и Бьерн говорит, что похудел на 20 фунтов за пять недель. 26 человек тогда бросили обучение на полпути.

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В целом подготовка длится два месяца. Бойцы тренируются в полном снаряжении, в бронежилетах, которые могут весить до 20 кг – и все это при температуре 26 градусов тепла.

"Много ребят пришло. Они присоединились к Легиону, и через неделю они сказали, что у меня восемь лет опыта службы в армии, я рейнджер, майор, что-то другое, а потом бросили обучение", – рассказал он.

Бьерн говорит, что около 20% новобранцев уходят после 2-5 миссий, потому что понимают, что "война – это ад".

Реалии на фронте

По словам бойца, многие российские оккупанты не просто очень молоды, но и не имеют брони или касок. Многие из них неопытны, и когда их отправляют на фронт, они теряются. Неопытных солдат россияне бросают на фронт первыми – рыть окопы и тому подобное. Уже после идут более подготовленные захватчики.

По его словам, очень легко отличить российских десантников от призывников, потому что "призывники очень трусливы, начинают стрелять с 80-100 метров", и от страха делают выстрелы вслепую. Но вражеские десантники и профессиональные военные с большим опытом – очень агрессивны.

Враг прибегает и к грязным приемам. Бьерн рассказал, что во многих местах, включая Бахмут, российские солдаты держали жителей как заложников, чтобы использовать их как живой щит. Оккупанты "знали, что украинцы не будут стрелять". Его собственный батальон нашел доказательства массовых захоронений со "всеми признаками казни", которую, по его мнению, осуществила ЧВК "Вагнер". Он также видел видеозаписи изнасилования оккупантами женщин, или обстрелов из танков по женщинам и детям.

Он добавил, что российские солдаты уничтожают все, включая села вблизи границы с всего 20 жителями. По его словам, они намерены уничтожить все, что касается Украины. Так что у Бьерна есть ощущение, что он борется за хорошее дело.

Уроки войны и планы на будущее

По словам бойца, во время войны он научился ценить мелочи в жизни.

"Раньше я ненавидел ходить на детские театральные представления, но в дальнейшем я буду с удовольствием. Теперь я легко захожу внутрь... До войны я был отъявленным трудоголиком, а теперь я солдат, который ценит мелочи в жизни", – рассказал он.

Военный добавил, что когда война закончится, он планирует вместе со своим 14-летним сыном наблюдать за извержением исландского вулкана.

"Видимо, на фронте мы остаемся людьми, а не просто пушечным мясом, из-за знания того, что за нами стоят гражданские люди, которые заботятся о том, чтобы мы были хорошо, сыты, в тепле зимой, чтобы у нас был кофе, еда, сладости. Ощущение, что нас ценят и мы не одиноки", – резюмировал он.

Война в Украине: важные новости

Эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз подтвердили применение россиянами "гиперзвуковой" ракеты 3М22 "Циркон"во время удара по Украине 7 февраля 2024 года. Ее обломки обнаружили в одном из районов Киева.

Между тем военный эксперт издания BILD Юлиан Репке пишет, что Авдеевка может упасть в ближайшие дни или недели. Причина, по его словам, заключается в количественном превосходстве врага – как в личном составе, так и в вооружении.

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