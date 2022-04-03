Американский генерал отметил, что именно сейчас подходящий момент, пока армия РФ потерпела неудачу, чтобы ее сломать.

В следующие три недели Украина сможет наступить на шею Кремля и партнеры должны помочь ей идти вперед и сломать эту шею, срочно предоставляя все, что просит Украина.

Об этом в интервью ТСН заявил бывший командующий европейской армии США, генерал Бен Ходжес.

"Если мы не поможем, россияне начнут восстанавливаться, подвозить боеприпасы, они поймут, что делают не так, и предпримут попытки нового наступления. Поэтому прямо сейчас мы находимся на остром этапе этой кампании", - отметил он.

Ходжес уточнил, что Украине нужно предоставить то вооружение, которое поможет уничтожать ракеты большой дальности, артиллерию дальнего действия, корабли и самолеты, с которых запускают крылатые ракеты.

Говоря о планах президента РФ Владимира Путина, Ходжес отметил, что тот ожидал взятия Киева через несколько дней после вторжения, и, что его солдат будут встречать, как освободителей.

"Думаю, самомнение россиян об их способности это сделать является отражением просчетов в их подготовке. Факт того, что российские генералы убиты, потому что использовали мобильные телефоны с украинскими сим-картами, является примером этого высокомерия", - сказал генерал.

Он отметил, что армия РФ точно неэффективна, но у них есть еще есть ядерное оружие, много возможностей, тысячи солдат.

"Поэтому мы должны воспользоваться возможностью сейчас, пока они потерпели неудачу, чтобы их сломать. Иначе мы будем иметь дело с этим снова через 2-3 года. Поэтому мы сейчас должны говорить о победе. Даже нечего обсуждать. Приоритет – это выиграть – восстановить суверенитет Украины. И это должно быть целью США и Европы, помочь Украине восстановить ее суверенитет. Тогда можно будет говорить с позиции силы. Но это решение по Украине. Украина – суверенная страна", - отметил Ходжес.

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