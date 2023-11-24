Он отметил, что оккупанты лезут со всех сторон, применяют очень много пехоты.

Российские оккупанты последние несколько дней обстреливают украинские позиции возле Авдеевки кассетными боеприпасами.

Об этом сообщил руководитель Авдеевской городской военной администрации (ГВА) Виталий Барабаш в телемарафоне. По его словам, штурмовые действия врага на Авдеевку не прекращались, но сейчас началась третья волна – "лезут со всех направлений, с флангов". "На "промку" (речь идет о промышленной зоне Авдеевки - УНИАН) полезли, пытаются определенные штурмовые действия проводить со стороны Донецка через Спартак. Лезут со всех сторон, применяют очень много пехоты. На "промку" поехала техника", - рассказал Барабаш.

По его словам, враг задействует авиацию, город обстреливает КАБами, а украинские позиции последние несколько дней – кассетными бомбами. "По позициям там вообще сотни обстрелов в сутки, десятки авиабомбовых ударов, а по городу - от 30 до 40 массированных обстрелов. "Кассетами" они по городу не работают, их используют по украинским позициям вокруг города, а по Авдеевке они работают КАБами, в большинстве 500 КАБами. В среднем от 8 до 20 авиабомбовых ударов за сутки происходит по городу",- рассказал руководитель Авдеевской ГВА.

Видео дня

По его словам, третья волна наступления на Авдеевку имеет отличия от двух первых. "Если раньше они шли колоннами. В первой волне они вообще шли как на парад, то во второй волне – они эти колонны разделили и уже минимум с трех направлений старались идти колоннами. А сейчас они открыли еще четвертое направление – со стороны Донецка - из Спартака и плюс добавили "промку", - рассказал он. При этом отметил, что в настоящее время погодные условия не дают врагу возможности массово применять технику.

Барабаш сообщил, что на Авдеевском коксохимическом заводе остается еще 13 гражданских людей. "С теми кто остается очень сложные переговоры - не хотят выезжать. Просто люди уперлись и все, такое впечатление, что просто ждут своей гибели", - добавил он. При этом он отметил, что почти каждый день из города удается эвакуировать по несколько мирных жителей.

Ситуация на Авдеевском направлении

Активизация оккупационных войск на Авдеевском направлении связана с тем, что российский диктатор Владимир Путин приказал захватить всю Донецкую область до 31 декабря. Оккупанты перебрасывают под Авдеевку новые силы, несмотря на большие потери и трудности со штурмом позиций Сил обороны.

Спикер Таврической группировки войск Украины полковник Александр Штупун заявил, что противник перебрасывает личный состав с территории России непосредственно на Авдеевское направление для компенсации потерь личного состава.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец добавил, что военное командование РФ недавно перебросило несколько российских полков в составе мобилизованных на это направление. По его мнению, это свидетельствует о том, что Россия не планирует прекращать операции на этом направлении. По его словам, российские военные также перебросили части 57-го мотострелкового полка 6-й мотострелковой дивизии 3-го армейского корпуса Западного военного округа в район Спартак-Яковка-Каштановое (4 км к югу-5 км к юго-востоку от Авдеевки).

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