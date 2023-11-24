Российские оккупанты последние несколько дней обстреливают украинские позиции возле Авдеевки кассетными боеприпасами.
Об этом сообщил руководитель Авдеевской городской военной администрации (ГВА) Виталий Барабаш в телемарафоне. По его словам, штурмовые действия врага на Авдеевку не прекращались, но сейчас началась третья волна – "лезут со всех направлений, с флангов". "На "промку" (речь идет о промышленной зоне Авдеевки - УНИАН) полезли, пытаются определенные штурмовые действия проводить со стороны Донецка через Спартак. Лезут со всех сторон, применяют очень много пехоты. На "промку" поехала техника", - рассказал Барабаш.
По его словам, враг задействует авиацию, город обстреливает КАБами, а украинские позиции последние несколько дней – кассетными бомбами. "По позициям там вообще сотни обстрелов в сутки, десятки авиабомбовых ударов, а по городу - от 30 до 40 массированных обстрелов. "Кассетами" они по городу не работают, их используют по украинским позициям вокруг города, а по Авдеевке они работают КАБами, в большинстве 500 КАБами. В среднем от 8 до 20 авиабомбовых ударов за сутки происходит по городу",- рассказал руководитель Авдеевской ГВА.
По его словам, третья волна наступления на Авдеевку имеет отличия от двух первых. "Если раньше они шли колоннами. В первой волне они вообще шли как на парад, то во второй волне – они эти колонны разделили и уже минимум с трех направлений старались идти колоннами. А сейчас они открыли еще четвертое направление – со стороны Донецка - из Спартака и плюс добавили "промку", - рассказал он. При этом отметил, что в настоящее время погодные условия не дают врагу возможности массово применять технику.
Барабаш сообщил, что на Авдеевском коксохимическом заводе остается еще 13 гражданских людей. "С теми кто остается очень сложные переговоры - не хотят выезжать. Просто люди уперлись и все, такое впечатление, что просто ждут своей гибели", - добавил он. При этом он отметил, что почти каждый день из города удается эвакуировать по несколько мирных жителей.
Ситуация на Авдеевском направлении
Активизация оккупационных войск на Авдеевском направлении связана с тем, что российский диктатор Владимир Путин приказал захватить всю Донецкую область до 31 декабря. Оккупанты перебрасывают под Авдеевку новые силы, несмотря на большие потери и трудности со штурмом позиций Сил обороны.
Спикер Таврической группировки войск Украины полковник Александр Штупун заявил, что противник перебрасывает личный состав с территории России непосредственно на Авдеевское направление для компенсации потерь личного состава.
Украинский военный обозреватель Константин Машовец добавил, что военное командование РФ недавно перебросило несколько российских полков в составе мобилизованных на это направление. По его мнению, это свидетельствует о том, что Россия не планирует прекращать операции на этом направлении. По его словам, российские военные также перебросили части 57-го мотострелкового полка 6-й мотострелковой дивизии 3-го армейского корпуса Западного военного округа в район Спартак-Яковка-Каштановое (4 км к югу-5 км к юго-востоку от Авдеевки).