Разрушениям и повреждениям подверглись более 100 частных и многоквартирных жилых домов и другая гражданская и промышленная инфраструктура.

По причине российских террористических атак по Украине 2 января среди гражданских есть погибшие и более 130 пострадавших, у которых ранения различных степеней тяжести.

Как сообщил представитель Генерального штаба ВСУ Дмитрий Лиховой, в результате российских обстрелов разрушений и повреждений получили более 100 частных и многоквартирных жилых домов и другая гражданская и промышленная инфраструктура в Киевской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской областях.

"Всего за минувшие сутки россияне нанесли 89 ракетных и 72 авиационных ударов, в том числе ударными дронами типа Shahed 136/131. совершили 48 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и по населенным пунктам", - сказал Лиховой в эфире информационного телемарафона.

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Зато, по его словам, за минувшие сутки украинскими войсками было поражено 14 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян, 2 пункта управления, 3 зенитно-ракетных комплекса, 1 радиолокационную систему и 1 склад горюче-смазочных материалов.

Полномасштабная война в Украине-что стоит знать

За прошедшие сутки, 2 января, на фронте произошло 57 боевых столкновений. На Авдеевском и запорожском направлениях нашим войскам удалось улучшить положение.

Также 2 января, по данным Генштаба, Вооруженные Силы Украины ликвидировали еще 680 российских оккупантов.

По состоянию на сегодня (3 января) потери России в войне против Украины выросли до 361 500 человек.

Наши защитники отправили на лом 7 ББМ (всего 11 107), 15 артсистем (8 546), 3 средства ПВО (629), 36 БПЛА (6 748), 73 крылатые ракеты (1783). 26 единиц автомобильной техники и автоцистерн (11 391), а также 14 единиц спецтехники (1298).

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