Нанесено 8 авиударов по местам скопления живой силы оккупантов, по еще одному ударила артиллерия.

Украинская авиация и ракетно-артиллерийские войска отчитались о пораженных в течение суток вражеских позициях. В частности, нанесено 8 авиударов по местам скопления живой силы оккупантов, по еще одному - ударила артиллерия, сообщает Генштаб ВСУ.

"Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 1 - по зенитно-ракетному комплексу врага", - говорится в сообщении.

В свою очередь, подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 1 район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, 1 склад боеприпасов, 6 артиллерийских средств на огневых позициях и 3 станции радиоэлектронной борьбы оккупантов.

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В Генштабе отмечают, что сегодня ночью Российская Федерация нанесла очередной удар иранскими ударными БпЛА типа "Shahed" по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки пока уточняется.

И по уточненной информации, за прошедшие сутки Российская Федерация нанесла ракетные удары по Украине, применив 11 крылатых ракет "Калибр", 7 из которых были уничтожены зенитными ракетными подразделениями и авиацией Воздушных Сил, 3 ракеты "Калибр" попали по городу Львов и 1 ракета - по частному дому в Черкасской области.

Кроме того, враг нанес 6 июля 57 авиационных ударов, 4 из которых - иранскими ударными БПЛА типа "Shahed". Все 4 дрона-камикадзе были уничтожены нашей ПВО.

Также оккупанты совершили 67 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В частности, российская армия обстреливала мирные населенные пункты Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областей.

Ситуация на фронте - последние новости

Военный эксперт Владислав Селезнев объяснил, почему темпы контрнаступления кажутся медленными. Он отметил, что россияне месяцами готовились к украинскому контрнаступлению, создав систему инженерных и фортификационных сооружений. Украина теряла время, пока партнеры думали, передавать ли нам необходимое вооружение.

Но и у самих оккупантов дела обстоят не самым лучшим образом. Сообщается, что российские солдаты с осени сидят в окопах без ротаций и вывода подразделений на отдых. Это приводит к ускоренной деградации подразделений.

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