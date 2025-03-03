Он подчеркнул, что ни Россия, ни Украина не находятся в проигрышной позиции.

Бывший верховный главнокомандующий ОВС НАТО Уэсли Кларк дал неутешительный прогноз о войне в Украине, заявив, что она еще "далека от завершения".

Как пишет The Hill, Кларк объяснил, что нужно смотреть на Россию глазами россиян.

"Большинство из нас смотрят на Россию и говорят: "Экономика в беде, силы не продвигаются очень быстро, они несут большие потери. Но вы должны смотреть на Россию через российскую историю, русскую культуру и российские нынешние механизмы. Путин строит военную машину. Военно-промышленный комплекс в России работает круглосуточно, получая большую поддержку от Китая, Ирана, Северной Кореи. Он на самом деле не задействовал все свои людские резервы. Он пытается сделать это по дешевке", - говорит он.

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Кларк также сказал, что Путин "находится в очень сильной позиции на переговорах".

"Но, с другой стороны, Украина тоже. Этот инцидент в Белом доме привел к поддержке Зеленского и Украины со стороны Европы и со стороны народа Украины. Они не собираются сдавать Украину России", - добавил он.

Война в Украине - вы могли это пропустить

Ранее президент Украині Владимир Зеленский заявил, что мирное соглашение, включающее передачу оккупированных земель России, не будет миром — это будет "вынужденная капитуляция".

Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Париж и Лондон предлагают ввести в Украине месячное перемирие, которое будет действовать "в воздухе, на морях и в энергетике".

Однако в ВСУ резко раскритиковали такую идею. По мнению председателя Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Ивана Тимочко, временные перемирия, которые Запад предлагает Украине, не будут иметь никакого влияния на войну с РФ.

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