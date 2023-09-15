Производство критически важных снарядов 122 мм может остановиться из-за вмешательства чиновников и силовиков.

Государственное бюро расследований (ГБР) после заключения государственной аудиторской службы (ГАС) незаконно фальсифицирует дело против оборонного предприятия "Украинская бронетехника", которое может остановить производство важного оружия и техники для нужд Сил обороны.

Об этом 15 сентября на пресс-конференции в Киеве заявил генеральный директор предприятия Владислав Бельбас.

Напомним, "Украинская бронетехника" является одним из ведущих производителей оружия отечественных разработок и не прекращало свою работу после полномасштабного вторжения рф в Украину.

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"Мы занимаемся тем, что поставляем военную технику и боеприпасы дешевле, чем другие компании. И не имеем ни одного безнадежного контракта в настоящее время. Мы даже являемся поставщиками для некоторых волонтерских фондов, что подтверждает нашу эффективность по сравнению с другими поставщиками... Законодательство Украины позволяет поставщикам и производителям иметь прибыль и включать ее в калькуляцию. Действия ГАС имеют признаки диверсии против ВПК и Сил обороны Украины. Как нам стало известно, ГБР сейчас фальсифицирует дело против нашей компании, что станет прецедентом на весь военно-промышленный комплекс. Имея на руках юридически ничтожное заключение Госаудитслужбы нас хотят обвинить в нанесении убытков государству из-за получения компанией прибыли. С прибылей уплачены налоги, а средства проинвестированы в производство оружия для победы над агрессором. Действия ГБР приведут к остановке производства минометов, бронированных автомобилей, поставке критически важных 122 мм мин и 122 мм боеприпасов, а значит увеличению потерь на поле боя", - заявил топ-менеджер.

По его словам, учитывая давление ГАС уровень агентурного проникновения рф в украинские государственные и правоохранительные органы остается слишком высоким, "потому что иначе как работу на врага сложно объяснить озвученное выше".

"Мы обращаемся к президенту Украины с призывом не допустить уничтожения отечественного ВПК, блокирования производства оружия и импорта боеприпасов. Деятельность ГАС и ГБР подрывает героическую борьбу Сил бороны на фронте и ставит под угрозу жизнь тысяч украинских военнослужащих и приближает реванш кремля. Который очевидно, не имея возможности одержать победу на поле боя, направил свои усилия на подрыв страны и ее способности сопротивляться агрессии внутри страны через свою пятую колонну", — отметил он.

Как известно, ВСУ используют на сегодня разнообразную номенклатуру прицепных и самоходных гаубиц как со стволами калибра 152-мм, так и калибра 122-мм. Все эти установки еще советского образца, а именно: "Гиацинт", "Акация", "МСТА-С", САУ "Богдана" и другая артиллерия, в частности вражеская — трофейная. Исходя из этого, стране на сегодня очень важно производить собственные снаряды.

"У нас значительное количество стволов 122-мм, запасы этих пушек еще есть в мире. Калибры, под которые у нас есть еще много стволов, нуждаются в развертывании производства, никто так как мы не заинтересован в максимальном увеличении количества снарядов, потому что на штатном вооружении НАТО 122-мм нет", — заявлял ранее главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Таким образом, количество снарядов и точность поражения артиллерии являются ключевым фактором в противодействии оккупантам, и сосредоточение ресурсов государства на этих позициях должно было бы стать основой оборонного планирования.

"Да, у нас многого не хватает, но любые программы оправданно урезать, если эти средства будут направлены именно на производство снарядов. Война в Украине становится многолетней, и производство боеприпасов становится ключевым соревнованием, потому что первыми атаковать должны снаряды с дронами", — подчеркивал Бутусов.

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