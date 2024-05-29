Министры этих стран считают, что Украина имеет законное право бить по российской территории.

ВСУ могут наносить удары по целям на территории РФ, оружием, которое передала Канада.

Это возможно, поскольку страна не требовала никаких обязательств с Украины по этому поводу, заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли. Она уточнила, что в НАТО также будут обсуждать этот вопрос.

Она выразила мнение, что в этом вопросе надо считаться с перспективой. "Почему? Потому что РФ не имеет "красных линий", и поэтому мы должны быть уверены, что, когда речь идет о защите Украины, мы готовы помочь и показать, что, несмотря на то, что происходит, мы на ее стороне. У Канады нет никаких условий для поставки оружия в Украину, и поэтому мы будем продолжать работать с ВСУ", - заявила Жоли.

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Кроме того, по словам министра иностранных дел Финляндии Элины Валтонен, Украина может атаковать военные цели на территории нападающего, если это необходимо для самообороны, пишет Uusi Suomi. Она добавила, что Финляндия не установила никаких ограничений по своей помощи Украине, но исходит из того, что материалы используются в соответствии с международным правом.

"Россия ведет незаконную захватническую войну в Украине, а Украина имеет право на самооборону согласно ст. 51 Устава ООН. Сюда также входят атаки на военные цели на территории нападающего, необходимые для самозащиты", - сослалась глава МИД Финляндии.

Удары по территории РФ западным оружием

Уже 10 стран Евросоюза выступили за то, чтобы позволить Украине использовать их оружие для нанесения ударов по российской территории. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг также призвал страны-члены разрешить Украине бить по территории РФ западным оружием. Ключевой член НАТО США выступает против таких ударов. В Италии также отклонили предложение Столтенберга об использовании западного оружия для ударов по тритории агрессора.

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