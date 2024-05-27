Глава МИД Кулеба отдельно призвал партнеров проявить политическую волю для одобрения переговорных рамок и начала переговоров о вступлении Украины в ЕС уже в июне.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал увеличить и ускорить военную помощь Украине, в частности поставки дополнительных систем ПВО, а также поддержать удары Украины по военным целям на территории РФ.

Как сказано в пресс-релизе МИД, Кулеба обратился в виртуальном формате к заседанию Совета министров иностранных дел Евросоюза. Он показал министрам фото 8-летнего мальчика Михаила из Харькова, чей отец мог быть среди погибших в строительном гипермаркете, который россияне уничтожили ударом в субботу, 25 мая.

"На фото вы видите, как полицейский берет у парня мазок ДНК, который нужен для поиска его отца среди возможных жертв этого удара", - рассказал министр европейским коллегам. Видео дня

Кулеба подчеркнул, что это варварское военное преступление является частью систематической стратегии России, которая пытается уничтожить жизнь Харькова и других украинских городов и общин.

"Времени на рефлексии нет, нужны действия. Вполне понятно, что нужно сделать. Предоставить Украине дополнительные "Патриоты" и другие современные системы противовоздушной обороны, а также поддержать украинские удары по военным целям на территории России", - подчеркнул Кулеба.

Как отметил глава МИД, в то время как на Западе все еще есть те, кто боится эскалации, враги свободного мира - Россия, Иран и Северная Корея, усиливают сотрудничество и взаимоподдержку. Они набирают дерзости, что грозит дестабилизацией не только в Европе, но и в других регионах мира. Предоставление Украине необходимой поддержки для партитета и преимущества на поле боя изменит эту ситуацию и заставит их изменить свои планы.

"Свободный мир имеет значительно больший экономический и военный потенциал, чем его враги. Но они имеют больше решимости. Пока на Западе все еще есть те, кто думает, как Москва отреагирует на украинские удары по российским военным целям, Путин просто бьет куда хочет и как хочет. В конце концов, мальчик, которого я показывал вам в начале, должен сдавать ДНК-тест, надеясь, что его отца найдут среди пепла гипермаркета, уничтоженного российским ударом. Это результат нерешительности. Судьба этого парня - следствие каждого запоздалого решения", - заявил министр.

Кулеба также призвал европейские страны инвестировать в украинский оборонно-промышленный комплекс и закупать оружие для Украины непосредственно у украинских производителей. Их производственные мощности в этом году уже значительно превышают объем доступных финансовых ресурсов, поэтому такие контракты позволят оперативно повысить поступление оружия в украинскую армию. Министр в частности призвал поддержать использование части доходов от замороженных российских активов для таких закупок.

Также глава МИД отметил необходимость усиления санкционного давления на РФ, в частности в сферах энергетики, финансов, металлургии и других. Он призвал заблокировать все схемы обхода санкций, поставки критических компонентов и доступ России к любым современным технологиям, наложить дополнительные санкции на российских пропагандистов.

Министр отдельно призвал европейских партнеров проявить политическую волю для своевременного одобрения переговорных рамок и практического начала переговоров о вступлении Украины в ЕС уже в июне.

Удар по гипермаркету в Харькове

Днем 25 мая российские войска нанесли удар по гипермаркету сети "Эпицентр" в Харькове авиабомбами УМПБ Д-30. Известно о 17 погибших и считается, что это количество может увеличиться до 18.

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