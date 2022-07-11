Уменьшить интенсивность обстрелов по Украине поможет уничтожение непосредственно пусковых установок.

При текущей интенсивности обстрелов пригодных для применения ракет советского типа у оккупантов осталось до конца года.

Об этом сообщил аналитик и специалист по ракетному вооружению Александр Кочетков в эфире телемарафона.

"Есть приблизительные оценки, что старых ракет у них – примерно 2-4 тысячи, это то, что осталось после советских времен, или даже больше – 5 тысяч. Но совершенно понятно, что далеко не все эти ракеты пригодны для применения, даже после определенной модернизации", - сказал он.

Эксперт считает, что пригодных для применения ракет советского типа у оккупантов осталось до конца года, если будет сохраняться текущая интенсивность обстрелов.

"То есть все города будут находиться под угрозой – более точные, менее точные, но ракетные угрозы будут до завершения боевых действий, если они закончатся в этом году", - пояснил Кочетков.

По его словам, россияне каждую неделю могут изготавливать несколько ракет типа "Искандер", но у них этот конвейер не работает постоянно из-за нехватки комплектующих, в частности электроники, которую Россия сама не производит.

Он отметил, что уменьшить интенсивность обстрелов по Украине также поможет уничтожение непосредственно пусковых установок.

Как сообщал УНИАН, аналитики объяснили, почему россияне начали использовать ЗРК С-300 по наземным целям.