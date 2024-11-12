Жирохов пояснил, что после неудачного наступления 2023 года там выстроена довольно мощная вторая линия обороны, вторая линия фортификаций.

Российские оккупанты имеют очень мало шансов для штурма Запорожской области. Об этом в эфире "Radio NV" сказал военный эксперт Михаил Жирохов, отвечая на вопрос о ситуации в Запорожской области и вероятности, что российские оккупанты могут начать там наземные штурмы.

"У меня есть плохая неофициальная информация, что это наступление уже началось. По крайней мере на двух направлениях. Военные говорят, опять же, неофициально - еще раз повторяюсь, что активные боевые действия уже начались. Но там россияне имеют очень мало шансов", - отметил он.

Жирохов пояснил, что после неудачного наступления 2023 года там выстроена довольно мощная вторая линия обороны, вторая линия фортификаций.

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"И если ее будет кому прикрывать, то там российское наступление просто затормозится. Там не будет им возможности наступать. Не то, что на Запорожье, а даже на небольшие районные города, которые находятся возле линии фронта", - сказал эксперт.

На вопрос, ожидается ли там усиление наших подразделений, Жирохов отметил, что оно уже происходит.

"Есть определенные сдвиги и из Курской области, есть определенные сдвиги и новомобилизованные бригады, только созданные бригады. Они уже есть в резерве. И Ставка, Генеральный штаб уже перебрасывают их. Но о каких участках идет речь - конечно, говорить не буду", - отметил он.

Кроме того, на вопрос о том, что может стать самым тяжелым для украинских защитников, эксперт отметил, что в ближайшее время все будет зависеть от погодных условий. Жирохов сказал:

"Осень на Донбассе - это очень неприятное время года. И для тех, кто наступает, - особенно, и для тех, кто обороняется. Наступать станет россиянам в разы труднее. И очевидно, им нужно будет менять тактику использования своих сил. Тем более, что становится меньше дневное время, и использовать дроны, FPV-дроны, разведывательные дроны становится все труднее и труднее. А дронов с ночным видением, дронов с тепловизорами не так много в войсках: как у нас, так и у них".

Так, добавил он, ночью боевая активность значительно меньше, чем днем. А поскольку день уже короче, поэтому и боевая активность уменьшена.

"И если будут и погодные условия плохие, то россияне будут вынуждены приостановить или значительно сократить свою активность. Но мы видим пока: все погодные условия - они +10... Это не те температуры, о которых можно говорить, что они будут иметь такое стратегическое влияние", - отметил эксперт.

Война в Украине - ситуация на Запорожском направлении

Ранее представитель Сил обороны юга Владислав Волошин отметил, что Россия может начать новое наступление на юге Украины, и это может произойти "со дня на день".

Отмечается, что Россия перебрасывает подготовленные штурмовые группы на передовые позиции в южной части Запорожской области. Оккупанты готовятся к наступлению. В то же время пока не понятно, будет ли это большой наступательный порыв, или отдельные штурмы со стороны врага.

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