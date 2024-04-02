По его словам, сейчас проблем нет.

У Украины еще есть примерно месячный запас ракет для ПВО. Такую оценку дал военный эксперт, военный летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

В интервью "24 каналу" он отметил, что нехватка ракет для противовоздушной обороны может возникнуть в том случае, если партнеры не передадут достаточное их количество, но пока "катастрофических заявлений нет". По словам Свитана, "неприкосновенный запас у нас есть". Однако все зависит от интенсивности.

"Например, последняя масштабная атака, когда доходило до сотни летательных аппаратов, тогда шло 60 "Шахедов". А "Шахеды" в основном отправляют на задание – "засушивание" системы ПВО. То есть для того, чтобы по "Шахедам", которые не сбили мобильные группы, сработали зенитно-ракетные комплексы уже ракетами. Поэтому это попытка россиян вытянуть из нас этот ракетный потенциал", – объяснил он.

Свитан отметил, что учитывая интенсивность, "в целом проблем у нас сейчас нет". Но она может вырасти, и тогда придется просить у партнеров дополнительные поставки и партии.

Потребность Украины в боеприпасах и ПВО

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что "абсолютно необходимо", чтобы Украина получила больше боеприпасов и средств противовоздушной обороны. По его словам, это еще одна причина, по которой запрос на дополнительный бюджет, с которым президент Байден обратился к Конгрессу, должен быть одобрен как можно быстрее.

В то же время полковник эстонской армии Янно Мярк считает, что из-за перебоев с западной военной помощью на фоне дефицита артиллерийских снарядов и систем ПВО украинской армии, возможно, придется "сократить" линию фронта.

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