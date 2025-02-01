По словам Константина Криволапа, есть несколько версий, почему оккупанты проводят такие атаки.

Российские оккупанты поняли, что Киев защищен достаточно надежно, ведь Украина получила еще несколько систем, поэтому 1 февраля решили нанести удары по прифронтовым территориям. Такое мнение высказал авиационный эксперт Константин Криволап в эфире "Киев24".

"Если запускают (по Киеву - УНИАН) Х-101, то их эффективность не так велика, однако если их запускать ближе к линии боевого соприкосновения, то есть вероятность, что ее не успеют там перехватить, ведь не будут на нее рассчитывать", - подчеркнул эксперт.

Криволап отметил, что есть несколько версий, почему захватчики запускали эти ракеты именно по прифронтовым городам.

"Есть несколько версий, несколько гипотез, но ничего такого логического я не смог придумать, кроме того, что россияне понимают, что далеко эти ракеты не смогут залететь, потому что там есть ПВО, а вот вблизи они могут еще надеяться", - добавил он.

Российские обстрелы - последние новости

Как писал УНИАН, 1 февраля российские оккупанты атаковали Украину ракетами. Серьезно пострадала Полтава, в результате атаки РФ погибло 8 человек, также есть пострадавшие.

Кроме того, 31 января враг атаковал Одессу, из-за чего повреждения получили около 15 памятников культурного наследия. В частности объектом обстрела стал "Исторический центр Одессы", который внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

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