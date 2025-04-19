Он призвал не доверять пропагандистам и России в целом.

Россия постоянно врет, поэтому ни в какое объявленное ею пасхальное перемирие не стоит верить.

Об этом сказал заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ, авиационный эксперт Анатолий Храпчинский в эфире Киев24, комментируя объявленное российским диктатором Владимиром Путиным пасхальное перемирие в войне против Украины.

"Война идет не 4 года и не 11 лет, а более 300 лет. И верить России, то это обманывать самого себя", - подчеркнул он.

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"Поэтому давайте не будем доверять пропагандистам и РФ, а лучше будем готовиться к отражению любых атак со стороны РФ", - сказал Храпчинский.

Он подчеркнул, что Россия постоянно врет. "Как только открывается рот у любого российского диктора, то он сразу начинает врать, поэтому надо это понять и работать над созданием собственных современных систем вооружения, которые помогли бы осуществить желанное украинцами действие, чтобы РФ распалась и осталась в пределах Московской области, московского царства", - сказал Храпчинский.

Он напомнил, что с 11 марта Украиной не было осуществлено ни одного удара по энергетической инфраструктуре РФ, а взамен Россия била по территории Украины. При этом Путин заявлял, что якобы Украина нарушала договоренности, то есть в очередной раз соврал, что Украина била по российской энергетике.

Пасхальное перемирие Путина

Чуть ранее российский диктатор Владимир Путин объявил пасхальное перемирие в войне против Украины.

В Кремле отметили, что речь идет о том, что все боевые действия прекращаются с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. Россияне говорят, что руководствуются "гуманитарными соображениями".

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