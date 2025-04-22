Если Россия сейчас готова торговаться, значит время начало работать против нее, говорит эксперт.

Россия требует легализации ее "достижений" в войне, которую она ведет против Украины, а также снятия санкций и безнаказанности за совершенные преступления. Тогда как Украина окажется полностью беззащитной перед лицом российской агрессии в будущем.

Об этом сказал в эфире "Эспрессо" бывший командир взвода батальона "Айдар", военный эксперт Евгений Дикий. Он акцентировал, что фактически Россия называет "компромиссами" капитуляцию Украины.

"Выглядит так, что компромисс со стороны россиян заключается в том, чтобы мы вывели свои войска из неоккупированных ими частей тех четырех областей, которые они записали себе в конституцию. То есть они признают ту реальность, которую создала не их политическая воля, а стальная воля украинских защитников; оккупанты не способны снова взять Херсон, дойти до Запорожья и даже до конца дожать Донецкую область. Вот, россияне в качестве "огромного компромисса" якобы готовы признать и так реальные факты. А во всем остальном Россия называет "компромиссом" фактически нашу капитуляцию", – пояснил Дикий.

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Военный эксперт подчеркнул, что в Москве хотят, чтобы Украина согласилась оставить оккупантам все, что они захватили. И даже если юридического признания не будет, Киев могут обязать не освобождать эти территории силой.

К тому же, РФ требует "нейтральности" от Украины и легитимизации оккупации Крыма. Тогда это будет означать, что Хельсинкские соглашения 1975 года больше не действуют.

Если США и цивилизованный мир таки признают Крым российским, это означает, что Россия перестает быть преступником и никогда не ответит за свои действия, отмечает Дикий. Тогда никто в мире не будет защищен.

"Компромиссы, о которых сейчас говорят, не предусматривают отказ россиян от того, что они называют "окончательное решение украинского вопроса". Если Россия сейчас готова торговаться, чтобы взять какую-то паузу в дальнейшей войне, то это только свидетельствует об одном – время пошло работать против них. И из-за того, что появились такие тенденции, россияне заговорили о компромиссах и каком-то прекращении огня. Для нас согласиться на эти компромиссы, которые сейчас звучат, – это плохо завуалированная капитуляция в условиях, когда объективных военных предпосылок для нашей капитуляции абсолютно нет", – констатировал Евгений Дикий.

Война в Украине: это стоит знать

По данным источников WP, на встрече в Лондоне, которая состоится 23 апреля, США предложат свой "план", который заключается в признании Крыма территорией РФ, а также замораживании линии фронта. Россия же должна прекратить военные действия в Украине.

Тем временем Россия до конца 2025 года собирается мобилизовать в свою армию еще примерно 300-400 тысяч военных. Такие данные со ссылкой на разведку привел член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский. По его словам, это свидетельствует о том, что РФ планирует продолжать войну.

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