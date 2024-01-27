Он подчеркнул, что украинская сторона делает все возможное для возвращения украинцев домой.

Обмен военнопленными между Украиной и РФ таки состоится в ближайшем будущем.

Как заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов в эфире телемарафона, в настоящее время украинская сторона делает все возможное для этого.

"Жизнь наших людей - военнослужащих или гражданских - не должна быть в опасности. И в тех ужасных условиях, в которых их там содержат. Все что можно сделать - мы сделаем. Я уверен, что в ближайшее время обмен все же состоится", - сказал начальник ГУР.

Буданов добавил, что украинские власти со временем узнают, что на самом деле произошло с Ил-76 и якобы военнопленных, которые были на его борту.

Обмены пленными

Украина и РФ с начала полномасштабного вторжения провели несколько обменов военнопленными. Однако с августа прошлого года по вине РФ их не проводили.

Крайний обмен состоялся 3 января. Он стал крупнейшим за время войны. Домой вернулись 230 украинских защитников.

А 24 января в ГУР сообщили, что украинская и российская стороны планировали провести в этот день очередной обмен военнопленными, но он сорвался из-за авиакатастрофы Ил-76 под Белгородом. Оккупанты заявили, что на борту того самолета якобы находились украинские военнопленные, которых везли на обмен.

В настоящее время ситуация с этой авиакатастрофой и судьбой украинцев, которые вероятно находились в самолете, остается невыясненной.

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